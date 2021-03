Attimi di pura commozione durante la finale del Grande Fratello Vip, arrivato alle sue battute finali. A scatenarla è stata la dolcissima sorpresa che la produzione e Alfonso Signorini hanno fatto a Dayane Mello, una delle finaliste in gara. Per lei è arrivata la figlia Sofia, tra le cui braccia la mamma Dayane si è sciolta in lacrime.

GF Vip, Dayane con Pierpaolo in semifinale

Il momento dedicato a Dayane precede di poco il fatidico esito della sfida tra lei e Pierpaolo Pretelli: dopo l’eliminazione di Andrea Zelletta, infatti, la brasiliana e il compagno di Giulia Salemi sono i protagonisti di una semifinale; dall’altra parte ci sono invece Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Prima di conoscere il risultato del televoto, però, ogni finalista di questa lunga edizione del GF Vip ha ricevuto una sorpresa: Zelletta ha baciato Natalia Paragoni, Tommaso riabbracciato la famiglia. Non è stata da meno la sorpresa per Dayane Mello, protagonista di un grave lutto nel corso delle scorse settimane.

GF Vip, Dayane Mello abbraccia la figlia fuori dalla Casa

La prima visita nella Casa per Dayane Mello è stata quella del suocero: una gradita sorpresa per la brasiliana, che ha potuto così riabbracciare qualcuno della sua famiglia dopo molti mesi.

La vera sorpresa del GF Vip però doveva ancora arrivare ed ha preso la forma di una piccola e dolcissima bambina.

La figlia di Dayane Mello ha infatti aspettato la madre fuori dalla Casa, che quando l’ha vista è crollata in ginocchio in lacrime. È da settembre che le due non potevano abbracciarsi, e hanno potuto farlo in questa finale: un abbraccio lunghissimo, quello tra Dayane e la figlia, condito da dolcissime frasi della bambina. “Non ti lascio più“, “Vedrai che vinci” sono alcune delle parole che la figlia di Dayane ha rivolto alla madre, tra la commozione generale non solo della finalista, ma anche di Alfonso e degli altri protagonisti del reality.

“Mi sei mancata tanto” le dice alla fine Sofia, in risposta alle parole della madre: “Finisco di lavorare e arrivo“. Poche ore ancora e quell’abbraccio potrà essere portato dalla Casa a casa.