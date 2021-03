Tommaso Zorzi ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e Mediaset non sembra proprio riuscire a fare a meno di lui. Prima ancora che uscisse vincitore dal reality condotto da Alfonso Signorini, in molti hanno immaginato quale ruolo l’influencer potesse ricoprire in televisione e ora dopo alcune smentite è arrivato finalmente un comunicato ufficiale.

Tommaso Zorzi in tv, una collezione di deludenti “no”

Tommaso Zorzi riscuote da tempo grande successo sul suo profilo Instagram, dove quasi 2 milioni di follower lo seguono quotidianamente apprezzandone la spiccata e pungente ironia che lo rappresenta.

Grazie al Grande Fratello Vip però, il giovane milanese ha avuto occasione di farsi conoscere anche agli spettatori televisivi e a giudicare dagli ascolti registrati durante la sua partecipazione al reality, sembra proprio aver conquistato anche loro.

Le puntate del suo TZ Late Show, un format in fascia oraria di seconda serata organizzato all’interno del Gf, infatti hanno riscosso un grandissimo successo e in molti sperano da mesi che gli venga affidata la conduzione di un programma tutto suo.

Fino a oggi, erano state molte le notizie di una sua presunta partecipazione a programmi di successo su Canale 5, ma la pronta smentita aveva sempre infranto le speranze dei suoi fan.

Prima si era parlato di un “grande rifiuto” all’Isola dei Famosi in cui sembrava aver rinunciato al ruolo di opinionista, a causa della stanchezza accumulata nel precedente reality. In seguito Tommaso stesso aveva smentito le voci che lo volevano presente nelle puntate serali di Amici di Maria De Filippi, in veste di giudice.

L’arrivo dell’atteso “sì”: l’annuncio di Mediaset

Fra le numerose smentite delle ultime settimane sembrerebbe essersi nascosta una piacevole verità.

In queste ore infatti, Mediaset ha pubblicato un comunicato stampa che pone fine a qualsiasi incertezza: prestissimo Tommaso avrà il suo posto d’onore a Canale 5.

“Il vincitore di ‘Grande Fratello Vip’ Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’’Isola dei Famosi‘: Zorzi va a completare una squadra di commentatori di prima grandezza composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’”Isola dei Famosi” visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it.

Con il coinvolgimento nel team dell’”Isola dei Famosi”, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset”.

Con questo messaggio Mediaset conferma non solo la partecipazione di Tommaso come opinionista per l’Isola dei Famosi, ma anche l’intenzione già annunciata dal ragazzo di instaurare un solido rapporto collaborativo con lui.

Tommaso Zorzi comunica la notizia e provoca gli hater

Nel corso della mattinata di oggi, l’influencer ha avvertito i suoi fan via Instagram, dichiarando che a breve avrebbe condiviso con loro un importante annuncio.

“Raga comunque oggi sapete che vi dovrò dare una notizia– ha anticipato Zorzi, aggiungendo- sto già leggendo in giro gente alla quale sta venendo un fegato amaro, cattivi!”. Con la sua tipica ironia poi Tommaso ha concluso affermando: “Godo! Fatevelo venire il fegato amaro, non è un problema mio!”.

Dopo qualche ora di attesa, l’influencer ha svelato il mistero postando fra le sue stories il comunicato ufficiale di Mediaset, accompagnato da una delle canzoni più ricorrenti nei suoi video: Milkshake della cantante Kelis. Il brano non sembrerebbe essere stato scelto a caso, in quanto proprio nella parte scelta da Tommaso si sente la frase “Damn right, it’s better than yours”, “Proprio così, è meglio del vostro” un possibile riferimento a chi lo critica, che potrebbe essere volto a sottolineare la qualità del suo talento.

Tommaso Zorzi pubblica l'annuncio Mediaset: sarà opinionista all'Isola dei Famosi

Il ruolo di Tommaso all’Isola: non solo opinionista

Senza dedicare ulteriore spazio a chi si mostra ostile nei suoi confronti, Zorzi ha ribadito personalmente la notizia spiegando di cosa si occuperà.“È ufficiale, è uscito il comunicato Mediaset, sarò un opinionista dell’Isola che parte lunedì” ha raccontato, svelando poi un’interessante novità per il programma.

“Oltre questo condurrò un mio programma sull’online di Mediaset dove si parlerà di Isola una volta alla settimana, con i miei ospiti, le mie cose, i miei giochi” ha spiegato Tommaso, che sembra aver trovato la sua dimensione ideale, a metà fra Internet e televisione.

Gli auguri degli amici ex “vipponi”

In seguito all’annuncio ufficiale, alcuni ex coinquilini di Zorzi all’interno della Casa del Grande Fratello si sono complimentati pubblicamente con lui. L’influencer ha condiviso le loro parole fra le sue stories.

Fra i primi a spendere parole di buon auspicio per Tommaso, c’è stato il suo caro amico Francesco Oppini, che ha scritto: “Congratulazioni amico mio…Ti meriti tutto questo ed altro, mi raccomando “NO REGRETS”! Io, come sempre, sarò con te!”.

Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci fanno gli auguri a Tommaso Zorzi

“Ti volevo fare tanti tanti ‘in bocca al lupo’, non vedo l’ora di vederti lunedì-ha commentato Elisabetta Gregoraci, aggiungendo- bravo, avanti così amico mio!”. Pubblicando una loro immagine di quando entrambi erano concorrenti del Gf Vip, Enock Barwuah ha invece scritto “Complimenti brother!”, mentre Andrea Zelletta ha commentato amichevolmente:“Daje Tommy!”.

Enock Barwuah e Andrea Zelletta fanno gli auguri a Tommaso Zorzi

Le sorprese non finiscono

Nella giornata di oggi, le sorprese per i fan di Tommaso sembrano non finire. Dopo il grande annuncio infatti, il ragazzo ha pubblicato fra le sue stories una fotografia che lo ritrae al fianco di uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana: Paolo Bonolis.

Entrambi sono ritratti sorridenti e in abbigliamento sportivo ed è probabile che si siano incontrati per discutere di un progetto che potrebbe includere entrambi in futuro. Tommaso Zorzi ha infatti aggiunto una semplice, ma curiosissima scritta a questo scatto: “Prossimamente…”.

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis in uno scatto pubblicato dall'influencer

