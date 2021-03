Tommaso Zorzi è uscito vincitore dalla Casa del Grande Fratello Vip e ora si gode la possibilità di partecipare come ospite a tutte le trasmissioni in cui per mesi si è parlato di lui. In queste ore ha preso parte a Casa Chi e oltre ad aver fatto il punto della situazione, il giovane influencer si è aperto sui suoi progetti futuri e ha chiarito come stanno le cose con una delle sue amiche di vecchia data: Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi e il ritorno alla quotidianità

L’intervista a Tommaso Zorzi si è aperta con alcune domande sul suo attuale stato di salute psico-fisica. Come da lui stesso dichiarato infatti il ritorno alla vita reale dopo più di 6 mesi trascorsi all’interno del reality non è assolutamente semplice.

Il ragazzo ha ammesso di essere seguito da una psicologa e di non riuscire ancora a fare a meno dei quotidiani contatti telefonici con Stefania Orlando e Francesco Oppini. Soprattutto la prima è colei che più comprende la situazione “straniante” che Tommaso si è trovato a vivere perché entrambi hanno trascorso la stessa quantità di tempo all’interno della Casa.

Zorzi ha inoltre raccontato come in questi giorni siano state molte le persone che hanno cercato di incontrarlo, arrivando addirittura a trovarsi dei perfetti sconosciuti sul pianerottolo di casa.

“La portinaia è diventata un buttafuori!”, ha dichiarato facendo sorridere i giornalisti in collegamento con lui.

I progetti di Mediaset: “Vogliono investire a lungo termine“

L’occasione della sua intervista è stata sfruttata anche per sapere qualcosa di più a proposito dei futuri impegni lavorativi a cui si dedicherà ora che non è più un concorrente del Grande Fratello Vip. Zorzi ha esordito dichiarando di voler ringraziare Giorgio Restelli, il direttore risorse artistiche di Canale 5: “Mi ha avuto a cuore in questi mesi”.

L’influencer ha continuato spiegando: “Il progetto Mediaset su di me è un bellissimo progetto, vogliono investire a lungo termine”. Con queste parole quindi il vincitore del realilty ha confermato le ipotesi di chi da mesi sostiene che presto lo rivedremo in televisione. “Quali saranno i programmi non lo so però so che sono molto interessati a collaborare”, ha aggiunto, chiarendo come non sia ancora il momento di parlare dei dettagli.

I progetti per il futuro: il sogno di un palco importante

Al vincitore del GF Vip è stato poi domandato se crede di essere cambiato nel corso della sua partecipazione al programma.

“Il Tommy di oggi sa rispondere alla domanda ‘Dove ti vedi tra 10 anni’”, ha risposto Zorzi, spiegando come prima non avesse certezze sulla risposta e alludendo alle sue intenzioni per il futuro.

“Credo che tenere a mente l’obiettivo – ha continuato – sia fondamentale perché devi imparare a dire i ‘no’ giusti e a costruirti con un progetto più a lungo termine”. “L’obiettivo è Sanremo 2030, anche 2025”, ha ammesso con un sorriso malizioso ai suoi interlocutori destando in loro una reazione di stupore.

Questione di amicizia: Aurora Ramazzotti ed Elettra Lamborghini

Nel corso dell’intervista, Tommaso Zorzi ha poi affrontato il tema “affetti”, sostenendo di contare le sue amicizie sulle dita di una mano.

Proprio riprendendo questa sua affermazione, Gabriele Parpiglia ha chiesto informazioni in merito a una questione non ancora risolta: “Nella tua mano c’è Aurora Ramazzotti?”.

“La mia mano è Aurora Ramazzotti!”, ha risposto con fermezza Tommaso, sicuro della sua risposta. “È forse la mia migliore amica, è una ragazza che conosco dalla seconda liceo – ha aggiunto sempre Zorzi – abbiamo vissuto insieme tutto, Michelle è stata una delle prime persone con cui ho fatto coming out”.

Tommaso non ha spiegato se fra loro ci sia stato un confronto in seguito alla sua uscita dal Grande Fratello ma dalle sue parole risulta chiaro come ormai la loro lite sia acqua passata: “È la mia migliore amica, ma senza ombra di dubbio!”.

Fra le sue amicizie “ritrovate” inoltre, ci sarebbe anche quella con Elettra Lamborghini che come svela Gabriele Parpiglia ha dovuto chiedere il numero del ragazzo proprio a lui. “Manco più il mio numero aveva!” ha commentato ironico Zorzi che però si dice contento di averla risentita.

I commenti sul Festival di Sanremo: “Meglio Damiano o meglio Ibra?”

Il GF Vip è terminato giusto in tempo per lasciare a Tommaso la possibilità di vedere il Festival di Sanremo. Nel corso della sua intervista non è infatti mancata una piccante domanda su alcuni protagonisti della kermesse. “Meglio Damiano o meglio Ibra? – ha detto Zorzi, ripetendo la domanda della giornalista – mah, secondo me Ibra quando te lo trovi davanti è un bell’armadio… Damiano carino, ma secondo me Ibra…regala forti emozioni ecco!”.