Non si fermano le vicende di Un posto al sole, pronte a tornare anche in questa settimana nelle nuove puntate della soap che andranno in onda a partire da lunedì 5 luglio 2021. L’appuntamento è come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli, arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole il protagonista sarà Filippo che vedremo alle prese con le dolorose conseguenze del delicato intervento al quale si è sottoposto.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 5 luglio

L’intervento di Filippo sembra essere andato bene e Serena aspetta con calma il suo risveglio. Roberto invece sembra lanciarsi con Marina ringraziandola per tutto quella che la donna ha fatt per lui in questo dedicato momento che lo ha visto sotto pressione per l’andamento dei cantieri.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 6 luglio

Filippo dovrà fare i conti con le conseguenze dell’intervento che semrbava aver superato brillantemente. Serena sarà dunque sconfortata dall’andamento delle cose mentre Ferri si lascerà andare alla rabbia.

Mentre Rossella sofre per la loro relazione, Clara e Patrizio sono sempre più vicini.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 7 luglio

Serena tocca con mano le problematiche di Filippo che sembra aver dimenticato tutto quello che lo riguarda a causa di una forte amnesia. I medici tentano di rassicurare la donna ma lei risulta essere sempre più turbata dala situazione ed avrà bisogno di sfogarsi con qualcuno.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 8 luglio

Filippo a casua del’intervento ha dimenticato completamente ciò che lo riguarda degli ultimi dieci anni della sua vita ma sembra che si stia rendendo conto di cosa gli sia successo.

Patrizio vule rivelare a Rossella tutti i suoi pensieri e rivelarle cosa lo sta turbano così tanto. Jimmy invece dvrà prendere una importante decisione.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 9 luglio

La piccola Irene faticherà a capire perchè non può ancora rivedere suo padre e Serena cercherà il modo migliore per spiegarle la situazione. Silvia vuole dare una svolta alla sua vita e decide di troncare la relazione con Giancarlo anche se la rottura lascerà degli strascichi.