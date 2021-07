A Temptation Island la storia d’amore tra Valentina e Tommaso rischia di subire una svolta clamorosa. La possessiva gelosia del ragazzo nei confronti della fidanzata sta lasciando spazio a una nascente complicità con la single Giulia. Complicità che si trasforma presto in un’intimità più passionale e, successivamente, in una serie di baci. Immediata la decisione di Valentina, che richiede il falò di confronto.

Tommaso e Valentina a Temptation Island

Tommaso e Valentina, coppia protagonista dell’edizione di Temptation Island attualmente in corso, continuano a far parlare di sé. Al centro del dibattito è il carattere estremamente geloso del ragazzo, che ha imposto alla fidanzata determinati paletti manifestando nei suoi confronti una possessione a tratti morbosa.

È nella prima puntata che Tommaso ha mostrato rabbia e delusione per alcune scelte di Valentina, dalla decisione di sfoggiare alcuni bikini alla corsa a cavalcioni sulla schiena di un tentatore durante un gioco di gruppo.

Tuttavia qualcosa è destinato a cambiare in maniera decisamente incredibile, considerati gli antefatti. Tommaso ha infatti manifestato negli ultimi giorni una forte attrazione per la single Giulia, condita da sguardi, sorrisi e conversazioni in intimità.

Ma Valentina, visionati alcuni video, ha le idee ben chiare.

Valentina e la “tattica” di Tommaso: “Deve fare la ripicca“

Secondo Valentina, Tommaso avrebbe messo in atto una tattica per fare una ripicca alla fidanzata per i suoi comportamenti. Visionando alcuni video in Pinnettu che ritraggono Tommaso e la single Giulia su un’amaca e nascosti da una coperta, Valentina esprime la sua idea: “Certo, ora deve fare la ripicca. Quanto lo conosco. La ripicca, perché non regge niente“.

Uscita dal Pinnettu, Valentina racconta quanto visto alle sue compagne di viaggio e spiega: “È successo un casino, lui ha rosicato e non ha retto… Non so cos’ha visto, ce l’ha con me.

Io sono inappuntabile, lui mi fa la ripicca con una di queste. Si sfoga con questa. Nella sua testa di geloso patologico, vede ogni cosa come maliziosa. Ha rovinato proprio il motivo per cui siamo qua“. E aggiunge: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via. Tutto quello che fa è finalizzato a: ‘Ti faccio vedere questo‘”.

La confessione della single Giulia: “Ci siamo baciati“

Al falò delle fidanzate Valentina visiona nuove clip, che vedono il fidanzato Tommaso sempre più vicino alla single Giulia.

Non solo le coccole in giardino, ma anche un bagno nell’idromassaggio. Ma sono soprattutto le parole di Giulia a lasciare di sasso. Confidandosi con le altre tentatrici, la ragazza ha ammesso che Tommaso è visibilmente cambiato negli ultimi giorni: “C’è più contatto fisico, come se fosse cambiato. Dove sto io viene lui“. Sino a confessare un bacio: “Però qua ci siamo proprio baciati. E poi vedevo che si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Forse non se l’aspettava, è il destino“.

Valentina resta ancora della sua idea: “È tutta una tattica, lo conosco troppo bene.

Non mi avrebbe mai tradita. Ha messo in atto una ripicca bella e buona per dire: ‘Se vedo una cosa che mi ferisce, ti ferisco’. Io sono certa che è tutta una tattica per farmi vedere questi video“.

Tommaso e Giulia sempre più vicini

Ma Valentina si ricrede ben presto quando, al falò delle fidanzate, visiona nuovi filmati. Il primo vede Tommaso in camera con Giulia, lontani dalle telecamere. Fra le mura della casetta è successo qualcosa, come dimostrano le parole del ragazzo confidandosi con i compagni: “È successo un casino“. Per poi parlare con le altre tentatrici di quanto accaduto con Giulia: “Non pensavo di lasciarmi andare così.

Doveva andare così, forse“. E, riferendosi alla love story con Valentina, giunge a una conclusione: “Forse non la vedo più così, forse non ero così innamorato. Dovevo venire qua per capirlo. Io mi sono sentito di farlo, che devo fare?“.

Valentina è sicura: “Io vorrei vederlo fino alla fine, per quanto mi riguarda può anche andare avanti. A me non interessa più, ma visto che mi ha fatto stare talmente male aspetto il momento che lo trito io dopo aver visto tutto il film“.

Valentina richiede il falò di confronto

Ma un nuovo video aggiunge il tassello decisivo all’intricata situazione. Fuori in giardino, dopo quanto accaduto in casetta, Tommaso e Giulia si ritrovano soli e scatta il bacio. I due, successivamente, si coricano vicini e il ragazzo le rivela: “Voglio stare tutto il giorno con te, per tutti i giorni“. E, a seguire, un’altra lunga serie di baci conclude il ciclo di clip destinato a Valentina che, rassegnata, ammette: “È giusto che stia con una bambina, che è successo quello che probabilmente sarebbe successo dopo. È un bambino, io ci sono stata tanto bene nonostante tutte le differenze. Mi prendo la consapevolezza che è giusto che a questa età debba stare con una persona più adeguata“. Per poi richiedere il falò immediato a Filippo Bisciglia.