Sarà Vittorio Feltri a guidare la lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Ad annunciarlo proprio Giorgia Meloni, leader del partito, durante la presentazione del suo libro. “Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano“, sono state le parole della Meloni.

Vittorio Feltri alla guida della lista di FI alle amministrative di Milano

A rivelare tutto la stessa Giorgia Meloni che nelle scorse ore ha precisato anche che Feltri “rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per le menti libere di questo Paese.

Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio“. Alla presentazione è intervenuto lo stesso Vittorio Feltri che ha tenuto a precisare: “Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano“. Su Facebook Giorgia Meloni ha aggiunto: “Grazie al direttore per aver deciso in questa occasione di annunciare la sua iscrizione a Fratelli d’Italia e di guidare la nostra lista a Milano alle prossime elezioni amministrative.

Siamo orgogliosi!”.

Parla sempre su Facebook Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Il direttore Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e della credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza. Avanti così“.

Stando a quanto rivela Tgcom, Silvio Berlusconi ha telefonato a Luca Bernardo, il direttore di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco che dovrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra a Milano.

Bernardo dovrebbe quindi aver parlato con tutti i leader della coalizione.