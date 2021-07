Più di 6 mesi fa, Melissa Satta aveva annunciato la fine della sua relazione con Kevin Prince Boateng. L’ex velina aveva spiegato di voler mettere l’amore per il figlio Maddox al primo posto nella sua vita, ma non aveva nemmeno nascosto che avrebbe potuto aprire nuovamente il suo cuore a un nuovo partner. Dopo mesi vissuti da single, Melissa è apparsa recentemente al fianco di un uomo, che a quanto pare frequenterebbe già da qualche tempo.

Melissa Satta ritrova l’amore dopo Boateng: la vacanza con il nuovo fidanzato

Qualche mese fa, Melissa Satta aveva rotto il silenzio dopo i primi mesi trascorsi senza l’ormai ex marito Kevin Prince Boateng.

“Mai facile una separazione, ma con intelligenza si cerca di gestire al meglio…Ma l’amore per i figli è per sempre” aveva commentato l’ex velina. Dopo aver parlato del figlio Maddox, la Satta aveva poi spiegato che in futuro nel suo cuore sarebbe potuto entrare anche un uomo “comune”. “I fidanzati si scelgono con la testa ed il cuore…alla fine siamo tutti persone” aveva spiegato Melissa ai suoi fan nel corso di una chiacchierata Instagram.

In queste ore, Melissa Satta è stata avvistata insieme a quello che secondo il settimanale Chi è il suo nuovo fidanzato: Mattia Rivetti.

Con loro c’era anche il piccolo Maddox. A quanto pare, i 3 hanno trascorso qualche giorno di vacanza su uno yatch in Sardegna. Da qualche tempo ormai il gossip di un nuovo amore nella vita di Melissa stava circolando destando grande curiosità, ma ora le immagini sembrano parlare chiaro. Già a giugno, Oggi aveva paparazzato la presunta coppia a Venezia, ma questa volta sono stati immortalati sull’imbarcazione di un amico comune, l’imprenditore Renzo Rossi. Secondo alcune fonti sarebbe stato proprio lui a fare conoscere Melissa e Mattia.

La nuova fiamma di Melissa Satta: chi è Mattia Rivetti

Il nuovo amore di Melissa Satta si chiama Mattia Rivetti e ha 34 anni, uno in meno dell’ex velina.

Il ragazzo non è troppo noto al mondo dello spettacolo e sembra preferire condurre la sua vita lontano dai riflettori. Mattia è un imprenditore molto affermato, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario di aziende di abbigliamento come Sportswear Company Spa e Stone Island. Le informazioni sul suo conto sono al momento molto scarse, ma non è detto che in futuro non sarà proprio Melissa a parlare di lui.

Il malinteso su Mattia Rivetti: la furia di Melissa Satta

Benchè non sia ancora certo che Melissa Satta e Mattia Rivetti siano ufficialmente una coppia, sembra chiaro che l’ex velina non abbia più problemi a mostrarsi in pubblico in sua compagnia.

Qualche mese però un episodio particolarmente spiacevole in merito alla loro relazione l’aveva posta in una situazione molto difficile. All’inizio della frequentazione di Melissa con il suo nuovo amore, erano emerse alcune voci che insinuavano che lei si stesse frequentando con Matteo (non Mattia) Rivetti, un uomo sposato e con figli.

L’errore era stato molto probabilmente l’esito di un’incomprensione o il frutto della fretta nella battitura del testo di un articolo, ma aveva provocato una reazione molto forte nella Satta.

Dichiarando di non conoscere alcun Matteo Rivetti, Melissa si era infuriata contro il gossip lanciato da Chi, rispetto al quale aveva mosso una diffida legale. “Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero” aveva dichiarato in seguito a Verissimo.