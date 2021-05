Melissa Satta ha parlato con i suoi fan nelle ultime ore, rispondendo alle loro curiosità sulla sua vita privata e professionale. I suoi follower di Instagram hanno posto molte domande all’ex Velina, che ha accettato di parlare anche dell’amore ormai finito con Kevin Prince Boateng. La showgirl e il calciatore hanno un figlio, Maddox, al quale hanno voluto spiegare con calma il significato della loro separazione.

Melissa Satta e la separazione da Kevin Prince Boateng

Lo scorso dicembre, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno annunciato via Instagram la fine della loro relazione. La coppia si era sposata nel 2016, nel 2019 aveva vissuto un periodo di crisi e nel 2020 aveva deciso di darsi una seconda chance.

Pare che Melissa e Kevin avessero addirittura pensato a un secondo figlio, per “regalare” un fratellino al loro primogenito Maddox, nato nel 2014, ma poi qualcosa ha iniziato nuovamente a non funzionare fra di loro. Dopo la fine della relazione con il calciatore, la Satta non ha mai nascosto il desiderio di iniziare una nuova fase della sua vita e ha ammesso di sperare di incontrare nuovamente l’amore. Nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, che a quanto pare non dimenticano la lunga relazione con Boateng.

Melissa Satta affronta la separazione con il figlio

Sul suo profilo Instagram, ieri sera Melissa Satta ha chiesto ai suoi fan di porle alcune domande alle quali ha poi risposto. Molti follower si sono dimostrati interessati alla sua relazione con Boateng e hanno voluto sapere come loro figlio ha vissuto la separazione. “Mamma e papà continuano a dare sempre e per sempre amore ai propri figli” ha iniziato l’ex Velina. “Mai facile una separazione, ma con intelligenza si cerca di gestire al meglio…Ma l’amore per i figli è per sempre” ha spiegato.

Proprio al figlio Maddox, Melissa ha dedicato quello che nelle stories ha presentato come il suo tatuaggio preferito: il suo nome scritto sull’avambraccio. Il medesimo tatuaggio era stato fatto anche da Boateng, che aveva scelto di farsi scrivere il nome del figlio avuto con la Satta sul costato.

Melissa Satta parla di come il figlio Maddox ha vissuto la sua separazione da Kevin Prince Boateng

Fonte: Instagram

Melissa Satta fra vecchi amori e nuovi inizi

Fra le domande alle quali la Satta ha accettato di rispondere, non sono mancate quelle un po’ più scomode. Alcuni fan infatti non hanno posto freni alla loro curiosità, chiedendole di parlare anche di questioni piuttosto intime.

“Ami Boateng” ha scritto un follower senza mezzi termini, “Amo Maddox Prince Boateng” ha risposto lei riferendosi al figlio avuto con il calciatore. Melissa ha evitato di parlare apertamente dell’ex e non è quindi chiaro quali siano i sentimenti che attualmente prova per lui.

Restando in tema “figli”, un altro fan le ha domandato se in futuro avrà intenzione di diventare per la seconda volta mamma. Già in passato Melissa aveva dichiarato di pensare al secondo figlio, quando ancora stava con Kevin Boateng e pare proprio che questo desiderio non l’abbia abbandonata nemmeno ora che la relazione con il marito si è conclusa.

“Pensi a un fratellino o sorellina per tuo figlio?” le hanno domandato. “Ma sì…magari…lui ne sarebbe felicissimo!” ha risposto lei pensando alla gioia del bambino.

Risposta affermativa anche per chi le chiede se pensa di potersi fidanzare con una “persona comune”, da intendersi come non appartenente al mondo dello sport o dello spettacolo. “I fidanzati si scelgono con la testa ed il cuore…alla fine siamo tutti persone” .