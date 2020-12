Una delle ultime storiche coppie velina-calciatore si è lasciata. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno deciso di dirsi addio e lo hanno comunicato tramite un messaggi sui propri profili social. Non è la prima separazione per i due, ma c’era stato un riavvicinamento e anche voci di un secondo figlio in arrivo. Nulla di tutto questo: la coppia arriva al capolinea, ma con serenità.

La storia tra Melissa Satta e Boateng

Niente lieto fine per la coppia che ha fatto sognare i fan dell’ex velina di Striscia la Notizia e il calciatore di (tra le altre) Milan, Fiorentina e ora al Monza Kevin Prince Boateng.

Lei è uno dei nomi che più si sono legati al “velinismo”, assieme alle varie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Costanza Caracciolo e Federica Nargi. Tutte loro hanno in comune anche relazioni con calciatori o sportivi: prima di Boateng, Melissa Satta è stata infatti impegnata con Christian Vieri, ora assieme alla Caracciolo.

Nel corso dei 9 anni di relazione, la coppia Satta-Boateng ha avuto un figlio: Maddox Prince, nato nel 2014 a Düsseldorf. Due anni più tardi, il matrimonio a Porto Cervo, durato però inizialmente il tempo di tre anni.

Melissa Satta e Boateng si erano infatti già lasciati nel 2019, salvo poi tornare insieme per un periodo. Ora, il definitivo addio.

Fine dell’amore tra la Satta e Boateng

La coppia ci aveva già provato: il ritorno di fiamma ad agosto 2019, complice anche il ritorno in Italia del calciatore, aveva riacceso le speranze di un amore duraturo. Tanto che si era iniziato a parlare di un possibile secondo figlio per Melissa Satta. Ora, invece, l’annuncio che mette fine a tutto: “Dopo un periodo di separazione – scrivono – abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione“.

La decisione, specificano, è stata presa “nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox“. Il messaggio sul profilo della Satta si chiude infatti con una nota dedicata proprio al frutto del loro amore: “Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello, Maddox“.

Il post sulla rottura tra Melissa Satta e Boateng

La “colpa” della loro rottura

Dopo la prima riconciliazione, Melissa Satta aveva parlato delle responsabilità di ciascuno nella prima rottura.

A Verissimo, l’ex velina aveva detto: “Non dirò mai se è stata colpa mia o di Kevin: in primis faccio sempre mea culpa e poi in caso punto il dito contro un’altra persona. […] Fra tanti anni mi guarderò indietro e mi dirò che io ho fatto tutto quello che potevo“.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Melissa Satta