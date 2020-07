Ritrovatisi dopo essersi lasciati, ora la coppia è pronta a diventare mamma e papà per la seconda volta. É la storia a lieto fine di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Non più di un anno fa l’ex velina raccontava a Verissimo nello studio dell’amica Toffanin i risvolti della separazione ma oggi le carte in tavola sono cambiate e proprio la Satta annuncia di essere pronta a dare un fratellino al suo Maddox.

Melissa Satta e Boateng: in arrivo un altro figlio?

Guardava alla fine della loro relazione con delusione per quel “fallimento” la Satta, ai tempi della crisi con il marito Kevin Prince Boateng, asso del calcio.

Da quel giorno però, la situazione amorosa dei due è cambiata: dopo essersi persi di vista per un po’, i due hanno riscoperto l’amore l’un per l’altro e più affiatati che mai da tempo pensano di allargare la famiglia. Già lo scorso dicembre infatti l’ex velina aveva avanzato il desiderio di una nuova gravidanza: “Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox ma c’è tempo per pensarci“.

La risposta dell’ex velina di Striscia la Notizia

Oggi, trascorsi quasi 7 mesi da quelle dichiarazioni, tempo sufficiente sembra essere passato e la Satta torna a dichiararsi pronta ad una nuova gravidanza sulle pagine de Il Corriere della Sera: “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate!

Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere – racconta la Satta – Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro“.

Insomma, sembra non resti che attendere il lieto annuncio che potrebbe arrivare già dopo quest’estate!

