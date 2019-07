Era ormai evidente per tutti, ma adesso il ritorno di fiamma tra Melissa Satta e Boateng assume tratti ancora più romantici. Il calciatore è ben contento di passare le vacanze con la moglie e il figlio Maddox e ogni occasione è buona per lasciar trapelare il suo amore ritrovato. Soprattutto sui social, dove il mondo intero può vederlo.

Passione ardente tra Melissa Satta e Boateng

La coppia formata da Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng è tornata più unita di prima. Nonostante la showgirl avesse ormai affermato che il loro matrimonio era finito, il marito non si è mai dato per vinto.

A riavvicinarli è stato l’affetto reciproco verso il loro unico figlio Maddox.

Il ritorno di fiamma è invece dipeso dall’infaticabile corteggiamento che Boateng ha strategicamente messo in campo. Ora che i due piccioncini si trovano a trascorrere le vacanza insieme in Sardegna, hanno modo di godersi la loro preziosa intimità ritrovata. Immersi nei suggestivi scenari marini, tanti sono gli scatti che gli innamorati decidono di condividere sui social, mandando in visibilio i loro fan. Un amore recuperato, si sa, fa parlare di sé. I più romantici sperano sempre in una vera passione ardente rinfocolata, sulla scia di quel ritorno di fiamma che ha caratterizzato anche un’altra coppia di vip: Belén Rodríguez e Stefano De Martino.

Una dedica romantica

Le tenere frasi che Boateng e Melissa Satta si scambiano sui social fanno immaginare sentimenti sinceri e affettuosi. Vedendo la sua bellissima moglie in posa tra gli scogli e il cristallino mare sardo, in compagnia del figlio Maddox sorridente, il calciatore non ha saputo resistere. Così su Instagram ha commentato: “Non c’è niente di meglio”.

Perché non soltanto ha ricucito il cuore ferito di sua moglie, ma ora ha una famiglia unita di fronte a lui. Il romanticismo per Boateng e Melissa Satta è dunque diventato lo scudo per proteggere un nuovo amore che arde focoso insieme a questa bollente estate.

*immagine in alto: Fonte/Instagram Melissa Satta (dimensioni modificate)