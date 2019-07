Che tra loro ci sia stato un avvicinamento era evidente: che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng lo abbiano fatto per il piccolo Maddox? Questa è stata l’ipotesi più accreditata di fan e amanti del gossip dopo aver visto foto e story della loro vacanza insieme.

Ad un anno dalla separazione, guardando Melissa Satta e Boateng lì sul panfilo, nello scenario magico della Sardegna, si fa fatica a pensare che tra loro non ci sia una vera e propria magia. Ed ecco arrivare la conferma, del loro ritorno di fiamma. Eppure lo scorso maggio lei dava il loro matrimonio per ufficialmente finito.

La conferma

Come gli indizi nei giorni precedenti, anche la conferma ufficiale arriva sui social. La Satta ha documentato il gesto super romantico dell’ex marito con una serie di story. Kevin Prince le ha regalato un enorme mazzo di rose vermiglie che lei ha pubblicato su Instagram con un cuore all’interno del quale ha taggato proprio il calciatore.

A seguire poi una serie di selfie di coppia tra il profilo di lui e quello di lei, che lasciano davvero poco spazio a dubbi.

Follower al settimo cielo

Intanto Melissa pubblica una sua foto accanto all’omaggio floreale del suo Boateng e subito scatena una gran quantità di like e commenti, da parte di follower al settimo cielo.

Ora non resta che capire se quella di tornare insieme sia una scelta definitiva, oppure un momentaneo entusiasmo dettato dalla bella stagione. E ancora: è finita tra l’ex velina e il misterioso imprenditore con cui fu colta in flagrante a Firenze? O forse tra loro non c’è stato niente? Sicuramente uno sguardo alla coppia alla fine di quest’estate saprà dirci molte più cose di quante possiamo immaginarne ora.