Al momento sono solo indiscrezioni, ma pare che la cicogna stia di nuovo per bussare alla porta di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La coppia, che ha ritrovato l’amore e la serenità familiare dopo una crisi profonda durata un anno, ha già un figlio, il piccolo Maddox.

Sebbene quelli di una nuova gravidanza siano solo rumors, che hanno ancora non hanno trovato conferme ufficiali, gli indizi a favore del gossip sono numerosi. A scovarli è stato il settimanale DiPiù che avrebbe raccolto prove salienti del nuovo bebè in arrivo e addirittura ne conoscerebbe già il sesso.

Il desiderio di un secondo figlio

Riavvicinatisi la scorsa estate, Melissa e Kevin Prince hanno ritrovato l’amore perduto. Oggi sui social appaiono più affiatati di prima, come mostrano gli scatti delle vacanze natalizie a Saint Moritz.

Dopo il ritorno di fiamma l’ex velina non ha nascosto la sua felicità di riscoprirsi accanto all’ex, né ha negato il desiderio di un secondo figlio per la coppia. “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. Oggi siamo felici e sereni” dichiarava a Verissimo qualche tempo fa.

“Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox, ma c’è tempo per pensarci“.

Fiocco rosa per Melissa Satta e Boateng

I paparazzi del settimanale diretto da Orlandini avrebbero segnalato la presenza dell’ex velina in un negozio per neonati. La Satta sarebbe stata sorpresa nell’acquisto di alcuni capi di un corredino in rosa, lasciando presupporre che da qualche parte ci sia una femminuccia in arrivo.

La figlioletta di un’amica o di un parente? Una nipotina? Potrebbe essere plausibile se gli stessi paparazzi non avessero aggiunto che all’uscita della boutique la Satta, imbattendosi in una conoscenza, avrebbe ricevuto una tenera carezza sulla pancia.

Pochi dubbi quindi a riguardo, la mamma in attesa potrebbe essere proprio lei. Non resta che attendere ulteriori conferme o annunci ufficiai.