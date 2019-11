Si sono lasciati e poi ripresi: ora, però, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono inseparabili. I piccioncini hanno ritrovato la passione perduta e ora tra baci, coccole e abbracci formano una coppia perfetta. Non sono soli: il piccolo Maddox cementifica ancora di più il loro legame e chissà che i due non stiano pensando a un altro pargolo…

I nnamorati più di prima

I molti fan della coppia hanno tenuto le orecchie ben aperte quando Melissa Satta è stata ospite a Verissimo. Tutti volevano sapere perché, come, ma soprattutto chi aveva portato alla separazione tra l’ex velina e Kevin Prince Boateng. Gli spettatori sono però rimasti con l’acquolina in bocca: la modella non ha voluto rivelare chi avesse acceso la miccia.

Tuttavia i due sono tornati insieme e tra loro è di nuovo scoppiato l’amore prorompente. Il settimanale Oggi li ha infatti immortalati in teneri abbracci. Stretti l’uno nell’altro, non sono mancati neppure baci passionali e sguardi intensi. Per la città di Firenze la coppia ha vissuto una fuga d’amore. Insieme a loro non poteva mancare il dolce frutto del loro amore: il figlioletto Maddox, di 5 anni. Mentre osservava i suoi genitori, il piccolo si è divertito su una giostra a cavallino.

All you need is love

Tutto sembra presagire che la storia d’amore tra Melissa Satta e il giocatore della Fiorentina sia ancora in fase di scrittura. Il calciatore ha fatto i cross giusti, prima il mazzo di rose rosse, poi le dimostrazioni di romanticismo. I due al momento vivono ancora separati. Lui in un hotel lungo l’Arno, lei a Milano per restare vicina al mondo della moda. Ma chissà se presto le distanze non si accorceranno. Nella stessa casa, una famiglia felice che potrebbe anche essere pronta a crescere ancora, con un nuovo compagno di giochi per Maddox.

Quel che è certo è che entrambi avevano bisogno dell’amore ritrovato per essere felici.