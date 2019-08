Separati sono durati meno di Belén e Stefano De Martino, ma proprio come Belén e Stefano De Martino, Melissa Satta e Boateng ufficializzano il ritorno di coppia.

Lo fanno sui social con un post dell’ex velina che scatena migliaia di commenti, tra cui quelli di vip come Elisabetta Gregoraci. In tanti si congratulano con la coppia, dopo la separazione annunciata lo scorso anno ha deciso di ricostruire la famiglia.

Dopo gli indizi, la conferma

La conferma arriva dopo un mare di indizi apparsi sui social, quando lei ha deciso di raggiungere l’ex compagno e padre di suo figlio in vacanza in Sardegna.

Story, post Instagram, scatti rubati dai paparazzi: di suggerimenti che la coppia stesse riscoprendo l’amore ne abbiamo avuti a bizzeffe.

Molti però hanno pensato che si trattasse di una scelta, quella di trascorrere parte dell’estate insieme, determinata dall’esigenza di creare un’atmosfera serena per il piccolo Maddox, loro figlio. Ma dopo l’ultimo post della Satta sembra non esserci più dubbio: la coppia, sposatasi nel 2016 e separata 2 anni dopo, è tornata insieme. La prova del nove inconfutabile: il bacio appassionato catturato dai paparazzi di Chi a Porto Cervo.

Boateng bacia la sua Melissa. Fonte foto: Chi

Il post che toglie ogni dubbio

Ecco allora il post della verità.

Non servono parole a Melissa Satta per tornare a gridare il suo amore per Kevin Prince. Basta un solo scatto, che li ritrae fianco a fianco, e poi un emoticon: un cuoricino.

I commenti vip al post di Melissa Satta

Lui risponde subito, commentando con un’altra pioggia di cuori. Ma anche altri vip non trattengono l’entusiasmo e commentano mostrando alla coppia la felicità di rivederli insieme. Che i due vogliano fare sul serio sembra ufficializzato anche dalla scelta di Boateng di tornare a giocare in Italia, per la Fiorentina.