Tommaso Zorzi non le manda a dire a nessuno, nemmeno a Selvaggia Lucarelli, con cui c’è stato un duro botta e risposta su Instagram per una Storia che l’influencer ha fatto per commemorare la morte di Raffaella Carrà. Selvaggia Lucarelli, sempre spinosissima, ha trovato stavolta pane per i sui denti, con Tommaso Zorzi che non si è sottratto alla lotta. I due non si sono fermati tra reciproche accuse, d’altronde, non hanno mai nascosto i caratterini, che ora li portano a un vero e proprio duello social.

Tommaso Zorzi contro Selvaggia Lucarelli dopo la Storia su Raffaella Carrà

Tommaso Zorzi è finito nel mirino dell’opinionista dopo aver pubblicato una Storia su Instagram in cui commentava con le lacrime agli occhi la morte di Raffaella Carrà.

“Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto“, ha commentato Selvaggia Lucarelli sul suo profilo.

La replica di Tommaso Zorzi

Un’osservazione che non è andata giù all’influencer, il quale ha subito ribattuto: “Cara Selvaggia Lucarelli, se parli di me pubblicamente abbi quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara. Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questa richiesta sia utopistica“.

Per Zorzi, il suo “ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida o meno di esternare le mie emozioni“.

Storia Instagram di Tommaso Zorzi

“Specialmente“, continua l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, “quando lo faccio nel pieno rispetto della persona che era. Ho sempre esternato pubblicamentecosa rappresentasse per me la Carrà e ho ritenuto fosse giusto anche questo ultimo personalissimo saluto. La tua spasmodica voglia di far perpetrare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cog**oni. E dato che non mi segui nemmeno sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia Storia“.

Il duello Zorzi-Lucarelli continua

Non poteva essere finita qui quando si tratta di due personalità così esplosive. Selvaggia Lucarelli ha risposto in maniera tagliente: “Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo ‘perpetrare’. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non farò un video con le copiose lacrime che mi scendono“.

Anche qui però l’influencer non ci sta e sbotta contro l’opinionista: “Ah comunque, cara Selvaggia Lucarelli ‘perpetrare’ per la Treccani vuol dire ‘commettere intenzionalmente, mandare a effetto azioni disoneste, malvagie’ cioè esattamente quello che intendevo dire rispetto al tuo ‘pensiero sempre polemico ‘sguazzando nel torbido’ quindi la ‘terza media’ forse devi farla tu“.

Zorzi conclude con una stoccata: “Ah, e già che hai iniziato la polemica, a differenza tua, sono laureato“.

Replica a Selvaggia Lucarelli di Tommaso Zorzi

Selvaggia Lucarelli: “Patetico vittimismo”

Selvaggia Lucarelli risponde ancora con un’altra Storia su Instagram: “Quando un influencer da milioni di follower risponde a una tiepida osservazione in cui neppure viene nominato dicendo che ‘è bullismo’, non solo usa la parola serissima ‘bullismo’ a sproposito per patetico vittimismo, ma regala facili previsioni: non reggerà le pressioni, le critiche, i fallimenti.

E ci saranno, come per tutti. C’è chi li regge e dura, c’è chi va in tilt per tutto e crolla. AUGURI“.

Tommaso Zorzi ha deciso però di non farsi coinvolgere ulteriormente nello scontro: “Questa è l’ultima Storia che faccio per Selvaggia, anche perché il suo modus operandi è il medesimo, lo ha fatto anche con molti miei amici…“, dichiara l’influencer in un video, “Ti punzecchia uno, due, tre volte con il suo bullismo mediatico giornalistico, aspetta che tu ti rompa il caz*o e le risponda, ca*ando fuori dal vaso, così poi lei si diverte a querelarti e a farlo sapere vittimizzandosi.

Questo è un tranello nel quale non voglio assolutamente cadere, quindi è l’ultima volta che mi sentirete parlare di lei“. Forse l’influencer con queste parole si riferisce al processo in corso tra Lucarelli e Alba Parietti, madre dell’ex compagno di Grande Fratello Vip e amico Francesco Oppini.

Storia di Selvaggia Lucarelli

Approfondisci:

Tommaso Zorzi ufficializza la relazione con Tommaso Stanzani: “Sono qua con il mio fidanzato”

Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio ricorda l’ultima telefonata: “Un messaggio di amore, di addio per me”