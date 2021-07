A pochi giorni dalla scomparsa dell’immensa artista, Rai3 dedice di rendere omaggio a Raffaella Carrà mandando in onda le repliche del suo ultimo emozionante programma nel quale intervistava alcuni personaggi famosi che si raccontano ripercorrendo la loro storia e la loro carriera. A raccontare comincia tu va in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 circa sul terzo canale della tv pubblica. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata dello show che vedrà Raffaella Carrà intervistare un grande della televisione.

A raccontare comincia tu per ricordare Raffaella Carrà

Raffaella Carrà “torna” in televisione grazie ad un grande omaggio che Rai3 intende farle nel corso di questa estate. La terza rete pubblica ha infatti deciso di mandare in onda le repliche dell’ultima fatica televisiva della conduttrice recentemente scomparsa. A partire da oggi giovedì 8 luglio 2021 andranno in onda le repliche di A raccontare comincia tu, il programma che prende ispirazione per il titolo per uno dei più grandi successi canori del caschetto più famoso della musica.

Raffaella Carrà e Fiorello

La prima puntata dello show in onda questa sera vedrà impegnato in una intervista l’amatissimo Fiorello, che vedremo raccontarsi in una chiave intima che in pochi conoscono.

Attraverso aneddoti, ricordi ed episodi particolari prenderà corpo il racconto dello showman guidato dalle domande di Raffaella Carrà che dopo averlo messo a suo agio in un luogo a lui caro, guiderà l’intervista in un percorso emozionante ed intimo volto a raccontare sia la sua carriera che la sua vita.

A raccontare comincia tu sarà quindi l’incipit del racconto di un programma che ha visto la prima edizione 6 puntate ospitare volti noti ed apprezzati del cinema e della televisione italiana ma anche della nostra musica come per l’appunto Sophia Loren, Riccardo Muti, Maria De Filippi, il campione di calcio Leonardo Bonucci ed anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

A raccontare comincia tu: quando va in onda

Le repliche A raccontare comincia tu andranno avanti ogni giovedì in prima serata fino al 5 agosto. Domani, venerdì 9 luglio, quando ci saranno i funerali, andrà in onda anche uno speciale di Rai1 del programma Techetechetè dal titolo Omaggio a Raffaella, dalle ore 20.30 alle 22.00.