La proposta di Rai2 per la prima serata di venerdì 9 luglio 2021 è un film thriller intenso che racconta la storia di Kelsey, una donna che vede sconvolta la sua vita dopo un grave incidente. La pellicola L’uomo che non ho mai sposato va in onda a partire dalle ore 21:20 sul secondo canale della Rai. Leggi tutta la trama ed il cast del film.

L’uomo che non ho mai sposato: il cast e la trama del film

La pellicola è stata curata alla regia da Lane Shefter Bishop, da sempre impegnata nella produzione di film sentimentali con riscolti noir e thriller come Allenamento con la morte o Hacker mortale. Il cast è invece composto nei panni della protagonista da Karissa Lee Staples, già vista nella serie drammatica Terapia d’urto,dall’attore Matt Cohen, comparso nella nota serie tv americana Supernatural, ed ancora da Susan Deming, Bill Dion, Elena Goode, Dennis Julian, Jake B.

Miller, Adriana Rafaela e Bret Shefter.

La trama del film vede Kelsey che decide di andare in vacanza nel lussuoso resort chiamato Brick Manor, ignara di tutto quello che l’aspetta. All’arrivo all’aeroporto infatti incontra un uomo di nome Jason che inizia a corteggiarla in maniera spudorata fino a convincerla a farsi accompagnare da lui nel resort.

Durante il tragitto Jason inizia a mostrarsi strano ed addirittura ossessivo nei confronti della donna tanto da mettere in atto una proposta impensabile: mentre i due sono in auto chiede di prendere la mano di Kelsey con tanto di anello. La donna è stranita dalla proposta dell’uomo, anche si conosco appena da qualche ora, e da qui parte un violento litigio nel quale la donna chiede all’uomo di essere accompagnata nuovamente all’aereoporto.

Nel ritorno all’aereoporto però i due sono coinvolti in un brutto incidente e Kelsey finisce in coma dal quale si risveglia senza memoria a breve termine.

Da qui Jason inizia ad attuare il suo contorto piano per far credere alla donna di essere innamorata di lui e che aveva tutta l’intenzione di convolare con lui a nozze.

In onda su Rai 1 Raffaella Carrà

Su Rai 1 ci sarà invece Techetechetè che andrà in onda questa sera e omaggerà con una puntata speciale la lunga carriera di Raffaella Carrà, l’artista scomparsa qualche giorno fa. L’appuntamento è per la prima serata di oggi quando dalle ore 20:35 alle ore 22.