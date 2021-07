L’appuntamento di Techetechetè che andrà in onda questa sera su Rai1 omaggerà con una puntata speciale la lunga carriera di Raffaella Carrà, l’artista scomparsa qualche giorno fa. L’appuntamento è per la prima serata di oggi quando dalle ore 20:35 alle ore 22 verrà trasmessa un episodio speciale più lungo del solito che renderà omaggio alla sua immortale figura.

Techetechetè: la puntata speciale dal titolo Raffaella

Nella prima serata di oggi venerdì 9 luglio 2021 Rai1 continua il sentito ricordo di Raffaella Carrà con un appuntamento speciale di Techetechetè, proprio oggi, nel giorno dei funerali.

Il programma che ormai da anni in estate ha abituato i telespettatori del primo canale della Rai a godere dell’immenso repertorio della televisione pubblica recuperando sketch, pezzi di programmi, canzoni ed anche intere esibizioni artistiche per riproporli in un ricordo che abbraccia l’intera televisione italiana.

Quando vederlo

Lo speciale di oggi onda dalle 20.35 alle 22 è dedicato interamente alla showgirl che ha segnato la storia della nostra televisione ed avrà il titolo semplice e diretto di Raffaella. La puntata è stata costruita con l’intento di raccontare la lunga e ricca carriera della Carrà, con il programma che regalerà ai tanti spettatori alcuni momenti di intrattenimento legati sia alla nostra tv che ai successi che l’artista ha saputo inanellare anche all’estero.

Techetechetè spulcerà nel vastissimo archivio della Rai per recuperare e riproporre in primis il suo debutto televisivo che avvenne in Io, Agata e tu per poi passare le tappe fondamentali della sua carriera da Canzonissima a Ma che sera, passando per Fantastico e senza tralasciare il mitico Carramba che sorpresa. Sarà un’ora e mezza intensa che culminerà con spezzoni del suo ultimo show dal titolo A raccontare comincia tu, che Rai3 ha prontamente voluto mandare in replica l’8 luglio 2021 con la prima puntata dove la Carrà si raccontava insieme allo showman ed amico Fiorello.