Pfizer e BioNTech annunciano l’adeguamento del vaccino anti Covid-19 contro la variante Delta del Coronavirus e presto dovrebbero scattare i test sull’efficacia. Dopo l’aggiornamento del farmaco, l’avvio della sperimentazione sarebbe previsto per il prossimo mese di agosto.

“Nell’ambito dei continui sforzi di Pfizer e BioNTech per stare al passo con il virus che causa il Covid-19 e le mutazioni circolanti, le aziende stanno fornendo un aggiornamento sulla loro strategia di potenziamento“. È quanto annunciato dalla casa farmaceutica in merito allo sviluppo di un aggiornamento del vaccino nell’ottica di uno spettro sempre più ampio di contrasto alle nuove varianti del Coronavirus.

L’adeguamento del farmaco è stato realizzato a Magonza, in Germania, e la sperimentazione dovrebbe scattare ad agosto. Nel farmaco basato su Rna messaggero (mRna) si è utilizzata l’intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.

