Dopo il cambiamento professionale imposto da Mediaset, Barbara d’Urso non si è limitata a crogiolarsi sotto al sole in vacanza ma ha indossato il tricolore per sposare una coppia di amici: Annalisa e Filippo. I due hanno voluto suggellare il loro amore con uno dei volti più noti di Mediaset. La conduttrice ha scattato delle foto su Instagram a testimonianza del lieto evento.

Barbara d’Urso sposa Annalisa e Filippo: ”Sono testimone del loro amore forte”

Con uno scatto su Instagram insieme ai due sposi, Barbara d’Urso ha condiviso la gioia di sposare una coppia di amici il cui amore ha visto nascere dall’inizio.

Con orgoglio e soddisfazione, la presentatrice di Canale 5 ha scritto sui social: ”Il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalisa e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”.

Tra la d’Urso, Annalisa e Filippo c’è una profonda amicizia che va avanti da anni e proprio in vista di questo i due hanno desiderato che fosse proprio lei a sposarli con la fascia tricolore.

Domenica Live e Live- Non è la D’Urso verranno sostituiti da settembre

Il matrimonio è l’evento gioioso che si inserisce in un periodo non proprio roseo, per la conduttrice. I programmi Domenica Live e Live- Non è la D’urso non andranno più in onda. Pier Silvio Berlusconi ha infatti dichiarato che questo tipo di format “non ha più senso” e che, quindi ,il palinsesto di Mediaset deve andare incontro a un cambiamento. A Barbara d’Urso rimarrà la conduzione di Pomeriggio Cinque mentre della domenica, si occuperanno con Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

La conduttrice napoletana non ha commentato personalmente l’accaduto ma, a quanto sembra, la sua grinta ed energia non è finita e l’ha portata a celebrare le nozze dei suoi amici.