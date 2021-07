A Mediaset c’è aria di cambiamenti: ieri è stata presentata la nuova stagione televisiva della rete e alcune notizie hanno suscitato grande clamore. Fra le modifiche che più cambieranno il palinsesto di Canale 5 c’è anche quella della drastica riduzione delle ore di conduzione affidate a Barbara d’Urso, che perderà tanto Live non è la d’Urso, quanto Domenica Live. La presentatrice ha reagito all’annuncio fra le sue storie Instagram.

A Barbara d’Urso solo Pomeriggio Cinque: addio ai “Live”

Quella di ieri è stata una giornata colma di annunci importanti in casa Mediaset. Fra le notizie che più hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori della rete c’è sicuramente quella dell’uscita di scena di Alessia Marcuzzi, ma non solo.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è confermato anche il drastico ridimensionamento degli impegni di Barbara d’Urso, alla quale resterà solamente il programma settimanale Pomeriggio Cinque. “Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso” ha dichiarato alla stampa Pier Silvio Berlusconi, parlando di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live.

“Barbara d’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5” ha poi aggiunto, sottolineando la sua stima nei confronti della conduttrice.

Sempre ieri, Berlusconi ha fatto i nomi delle due donne che si occuperanno della domenica pomeriggio a partire da settembre: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

Barbara d’Urso reagisce alla notizia del ridimensionamento in Mediaset

Il pubblico dei più fedeli alle trasmissioni di Barbara d’Urso non avrà sicuramente accolto con piacere la notizia diffusa ieri in merito alla cancellazione di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Stando alle prime reazioni della conduttrice però, sembrerebbe esserci serenità da parte sua.

Sul suo profilo Instagram, Barbara ha continuato a pubblicare come sempre fotografie in cui posa divertita di fronte alla fotocamera. Fra le sue stories invece ha voluto ricondividere alcune frasi pubblicate da una sua fanpage e pronunciate da Pier Silvio Berlusconi durante il suo discorso alla stampa.

“Barbara ha fatto un lavoro grandissimo nei mesi di lockdown, ho apprezzato il lavoro che ha fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tostissima” si legge nella prima storia repostata dalla conduttrice. A queste parole se ne sono poi aggiunte altre, pronunciate sempre da Pier Silvio Berlusconi.

“Se ci sono degli adattamenti che riguardano Pomeriggio 5 sono legati alla scalette del pomeriggio di Canale 5– ha dichiarato l’ad Mediaset- voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara d’Urso”.

Barbara d’Urso pubblica le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi sul suo conto

Barbara d’Urso: non una parola sulla scelta di Mediaset

Che Barbara d’Urso non sia rimasta indifferente rispetto a quanto deciso da Mediaset è chiaro e il fatto che abbia pubblicato le frasi pronunciate da Pier Silvio Berlusconi lo dimostra.

Eppure oltre a questo gesto di ricondivisione, la conduttrice non ha aggiunto commenti personali. Come sempre, la d’Urso ha tenuto compagnia ai suoi follower, portandoli con sé nel corso delle sue giornate. Ieri ad esempio, Barbara ha condiviso la fotografia di un dolce ricoperto di frutto di bosco e crema al cioccolato, annunciando l’ora della merenda, anzi della “Merendissima”.

Barbara d’Urso mostra ai follower una torta e i limoni di casa sua

Questa mattina, invece, ha dato il “buongiorno” ai suoi follower mostrando loro i limoni cresciuti sul suo albero e facendo notare la loro bellezza.

Poche ora fa infine ha pubblicato uno scatto in cui appare comodamente sdraiata in una vasca. Barbara indossa un allegro abitino di vari colori e un paio di stivali altissimi, color blu ottanio. “Fa caldo a Milano” ha commentato a fianco del post, nuovamente non citando i fatti accaduti in queste ore.