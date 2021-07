La prossima stagione di Canale 5 proporrà non uno, ma ben due nuovi format domenicali. A quanto pare nessuno dei due sarà affidato alla regina dei salottini televisivi Barbara d’Urso. In queste ore, sembrerebbe essere stata confermata la notizia della quale da qualche tempo si stava parlando. Silvia Toffanin e Anna Tatangelo saranno alla guida della domenica pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Entrambe si occuperanno di format diversi da quelli proposti negli ultimi anni, portando così una ventata di novità nella televisione italiana.

Silvia Toffanin e Anna Tatangelo: la nuova domenica di Canale 5

In queste ore, David Maggio ha diffuso interessanti notizie in merito alla prossima stagione televisiva.

A quanto pare, le voci sull’addio a Barbara d’Urso si starebbero rivelando vere, o almeno per quanto riguarda i suoi impegni domenicali. Anna Tatangelo e Silvia Toffanin sarebbero state confermate al timone di due nuove trasmissioni in onda su Canale 5 a partire dal prossimo autunno. L’ex compagna di Gigi D’Alessio dovrebbe occuparsi del reboot di Scene da un Matrimonio, format nato negli anni ’90 e più volte riproposto nel corso degli anni. Silvia Toffanin invece dovrebbe occuparsi della seconda parte del pomeriggio, con un’edizione domenicale di Verissimo, che dovrebbe comunque essere confermato anche nella più tradizionale versione del sabato pomeriggio.

Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio: il format

A partire dalla prossima stagione, Anna Tatangelo dovrebbe aprire la domenica pomeriggio di Canale 5 con Scene da un Matrimonio. Il format è andato in onda per la prima volta nel 1990 e negli anni è stato riproposto molteplici volte. La trasmissione nacque con l’intento di seguire una coppia di futuri sposi nel corso delle varie fasi di preparazione al giorno delle nozze.

In particolare, si tratterebbe della prima trasmissione riconosciuta come docu-reality in Italia. I protagonisti sono gli sposi e le rispettive famiglie, con le loro storie, tradizioni e abitudini. Non è attualmente noto se la trasmissione condotta dalla Tatangelo includerà modifica al format, quello che è certo è che per lei si tratterà di una delle primissime esperienze come conduttrice, la prima assoluta per le reti Mediaset.

Silvia Toffanin e il “doppio Verissimo”

Terminate le prime ore del pomeriggio della domenica, Anna Tatangelo dovrebbe poi passare il testimone a Silvia Toffanin, che per la prima volta si occuperà della domenica della rete di famiglia.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi non dovrebbe comunque rinunciare all’impegno che più l’ha resa nota al pubblico negli ultimi anni: l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Stando a quanto pubblica Davide Maggio, la trasmissione non solo non sarà eliminata, ma verrà addirittura “raddoppiata”. Dopo Scene da un matrimonio, la Toffanin dovrebbe infatti accompagnare il pubblico fino a sera con una versione speciale di Verissimo, ideale per far fronte alla trasmissione che proporrà Rai 1.

Su questa rete si vedrà infatti Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini e dedicato al racconto di storie di vita di volti noti e non solo.

Anche la rete pubblica proporrà una doppia conduzione per il pomeriggio della domenica. Subito dopo, l’ora di pranzo ci sarà come sempre Domenica In condotto da Mara Venier. Dopo di lei ci sarà appunto la Fialdini, giunta ormai alla terza edizione del suo programma.