Il balletto dei palinsesti di Canale 5 continua a far discutere e, ormai da oltre un mese, sui blog televisivi si susseguono notizie e smentite. L’ultima indiscrezione bomba riguarda 2 regine della rete: Silvia Toffanin e Barbara d’Urso. Il terreno di battaglia è uno dei più ambiti: la domenica pomeriggio.

Palinsesti Mediaset: nuove indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni pubblicate dal sito dedicato ai retroscena televisivi DavideMaggio.it, parlano di una vera e propria rivoluzione copernicana nella domenica pomeriggio di Canale 5. Secondo la testata online infatti, nella rosa di nomi in lizza per l’ambita fascia oraria ci sarebbe Silvia Toffanin.

Secondo quanto riportato nell’articolo, per la compagna di Pier Silvio Berlusconi: “L’intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio.” Inoltre: “Il programma della signora Berlusconi non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte.” Il Biscione starebbe dunque lavorando anche per trovare una trasmissione in grado di trainare il pubblico verso l’ipotetico programma della Toffanin.

Va precisato che non vi è ancora nulla di certo riguardo chi occuperà realmente la domenica pomeriggio di Canale 5 questo autunno.

L’unica informazione sicura è che non ci sarà Maria De Filippi.

I chiarimenti dell’ufficio stampa di Maria De Filippi

Nel corso di questi mesi, sono circolate più volte voci riguardo alla cancellazione del programma di Barbara d’Urso in favore di uno condotto da Maria De Filippi o dai personaggi che ruotano intorno alla società di produzione della celebre conduttrice Fascino Pgt.

A mettere a tacere una volta per tutte queste notizie infondate è stata Betti Sodati storica portavoce della De Filippi, che dal suo profilo Instagram afferma: “È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino P.g.t la domenica pomeriggio su Canale5 so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché?

A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?”

Barbara d’Urso: addio alla domenica pomeriggio di Canale 5?

Il totoscommesse sui protagonisti dei futuri palinsesti d’autunno di Canale 5, in particolare sul destino della domenica pomeriggio, è iniziato oltre un mese fa. Dopo l’addio a Live – Non è la d’Urso, l’annuncio della chiusura di Domenica Live era arrivato a maggio tramite Dagospia. L’indiscrezione oggi sembra essere diventata verità.

Una verità che troverebbe conferma (anche se indirettamente) nelle parole della stessa conduttrice che, nel corso dell’ultima puntata di stagione ha detto: “Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme.”

E conclude: “E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque.” Una dimenticanza, il rimando alla prossima stagione di Domenica Live, che assume un peso particolare se inserita in un contesto di grandi cambiamenti come quello cui stiamo assistendo.

Il tema della domenica pomeriggio è ancora caldo e nel corso di questi mesi estivi se ne sentiranno ancora molte. Si era parlato di una possibile sostituzione con Elisabetta Gragoraci. Poi, solo poche settimane fa erano usciti i nomi di Elisa Isoardi, Stefano De Martino e Lorella Cuccarini. Il conduttore napoletano però, visti i palinsesti Rai pubblicati proprio ieri, dovrebbe essere definitivamente uscito dalla rosa dei possibili sostituti.

Nulla però è ancora detto. Barbara d’Urso sarà davvero sostituita nel pomeriggio domenicale di Canale 5 o le novità cui si riferiva riguarderanno solo un’evoluzione del programma?