Sarà un’estate molto calda per i vertici Mediaset, alle prese con il nuovo palinsesto attorno al quale ogni giorno si sommano rumor su rumor. Sembrerebbe – ma il condiziona è d’obbligo – certa la decisione di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso, i cui programmi del weekend non sarebbero riusciti a portare i risultati sperati. Per la sua corona, si sono fatti avanti molti pretendenti ed ora spunta anche un nome inatteso: quello di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci a Mediaset “al posto” di Barbara d’Urso? Il rumor

Da un lato c’è l’ex Regina della Domenica: Barbara d’Urso ha spadroneggiato sull’emittente rivaleggiando con Mara Venier.

Dal prossimo anno, però, sembra che la d’Urso sia destinata a perdere almeno uno dei suoi castelli: se Pomeriggio Cinque è confermato e per Domenica Live potrebbero esserci ancora possibilità, Live – Non è la d’Urso sembra invece destinato alla cancellazione. Al suo posto si è vociferato possa arrivare… Barbara d’Urso! Per la conduttrice le porte potrebbero riaprirsi con un nuovo format.

Oppure, se bisogna dare ascolto ai rumor di queste ore, Mediaset starebbe invece pensando ad un nome molto diverso. Diva e Donna ha riportato infatti l’indiscrezione che ai vertici della rete potrebbero scegliere l’ex moglie di Flavio Briatore.

Si legge: ““Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara d’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?”.

Chi al posto di Barbara d’Urso: da Lorella Cuccarini a Vanessa Incontrada, è bagarre

I rotocalchi rosa si stanno scatenando in queste settimane: il ridimensionamento di Barbara d’Urso lascerebbe infatti spazio a molti cambiamenti nel palinsesto Mediaset.

Su tutti, oltre quello nuovo dell’ex concorrente del GF Vip Elisabetta Gregoraci, c’è quello di Lorella Cuccarini. Sarebbe lei, assieme a Stefano De Martino, che potrebbe ereditare quantomeno il secondo blocco lasciato vuoto da Domenica Live, mentre Enrico Papi con Scherzi a Parte sarebbe destinato a rilevare gli spazi di Live – Non è la d’Urso.

Nel gruppo di nomi, pochi giorni fa si è inserito anche quello di Vanessa Incontrada: a volerla a tutti i costi sarebbe Piersilvio Berlusconi stesso; oltre a Striscia la Notizia, forse per lei potrebbe esserci un pezzetto di regno della d’Urso. C’è curiosità comunque per capire se la Gregoraci possa davvero trovare spazio: dopo la conduzione di Battiti Live, per lei sarebbe un altro balzo in avanti.