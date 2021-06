Si muovono le cose per il palinsesto che verrà di casa Mediaset e il nome caldo sul tavolo è quello di Vanessa Incontrada. Secondo alcune voci di corridoio rilanciate nelle scorse ore, infatti, è su di lei che Pier Silvio Berlusconi avrebbe messo gli occhi: l’ex conduttrice di Zelig potrebbe infatti finire dietro il bancone più famoso della Rete, quello di Striscia la Notizia e non solo.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia: svolta in Mediaset

A riportare il rumor è il settimanale Oggi, secondo cui quello di Vanessa Incontrada sarebbe il nome forte su cui Pier Silvio ha intenzione di puntare per il futuro.

Viene addirittura detto che il numero uno di Mediaset si è proprio “innamorato” della Incontrada e che starebbe facendo di tutto per coinvolgerla nei progetti futuri della Rete. Tra questi, ci sarebbe la conduzione di Striscia la Notizia: a portare avanti il nome sarebbe lo stesso Antonio Ricci, ma pare che Berlusconi junior non voglia fermarsi qui.

“A Milano si sussurra che Pier Silvio Berlusconi le stia facendo una corte serrata – il passaggio di Oggi riportato da numerose fonti – nutrendo da sempre nei suoi confronti una grande stima sia umana che professionale“. Assieme a lei a Striscia potrebbe arrivare l’attore Alessandro Siani.

Mistero invece per gli altri progetti in cui Vanessa Incontrada sarebbe coinvolta.

Vanessa Incontrada, Barbara d’Urso e il prossimo anno Mediaset

All’orizzonte potrebbe quindi esserci un periodo professionalmente molto ricco per Vanessa Incontrada, improvvisamente nelle grazie di Berlusconi. Il rapporto con Mediaset è fuori discussione, per la conduttrice e attrice che tornerà anche nella nuova fiction Fosca Innocenti. Il suo potrebbe essere un nome forte su cui rilanciare la Rete, dopo i probabili ridimensionamenti di alcune figure a partire da dopo l’estate.

Su tutte, Barbara d’Urso: la fine di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso ha di fatto detronizzato la Regina della domenica, lasciando spazio in palinsesto per nuovi nomi. Poco tempo fa, si è vociferato di un possibile programma affidato a Lorella Cuccarini e Stefano De Martino per il pomeriggio e con Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi la sera.

