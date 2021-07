Francesca Fialdini tornerà presto in televisione per condurre Da noi…a ruota libera, nella domenica pomeriggio di Rai1. Il programma è già stato proposto per ben 2 edizioni e si prepara a ritornare per tenere compagnia ai telespettatori al termine di Domenica In. Proprio la conduttrice di quest’ultima trasmissione però sembrerebbe avere dimostrato poca simpatia nei confronti della Fialdini. Quest’ultima ha infatti spiegato che Mara Venier avrebbe spesso evitato di nominarla al termine della sua trasmissione.

Francesca Fialdini su Mara Venier: “Un mistero!”

Nelle ultime ore, Francesca Fialdini ha risposto alle domande di CheTVfa.it, nel corso di un’intervista avvenuta tramite una diretta Instagram.

La bionda conduttrice ha parlato del suo rapporto con la televisione e con i colleghi che nel corso degli anni ha conosciuto, affiancato o incontrato anche solo di sfuggita. Fra questi ultimi ci sarebbe Mara Venier, la “regina” della domenica Rai, che secondo molti nutrirebbe antipatia nei suoi confronti. Come ricordato dall’intervistatrice, in televisione accade spesso che il conduttore di una trasmissione annunci il programma che succederà il suo sulla medesima rete. Mara Venier è da anni al timone di Domenica In, programma che va in onda proprio prima del format della Fialdini, Da noi…a ruota libera, ma raramente si è ricordata di “passare il testimone” alla collega al momento dei saluti.

“Ci hanno chiesto se tu sei a conoscenza del motivo per cui Mara Venier non ha quasi mai lanciato il tuo programma…” ha chiesto la giornalista alla sua ospite, che ha reagito con una risata ironica. “E perché lo chiedete a me?”- ha domandato Francesca ridendo nuovamente– è un mistero!”. “Ce lo siamo chiesto tutti noi!” ha poi aggiunto manifestando la perplessità condivisa con i collaboratori della sua trasmissione.

Francesca Fialdini senza freni su Mara Venier: la frecciatina

Ribadendo di non saper dare una soluzione al quesito della sua interlocutrice, Francesca Fialdini ha alzato le spalle in segno di incertezza. “Non è ho la più pallida idea” ha aggiunto, provando poi a giustificare il gesto mancato. “Ma proprio non lo so! Le starò sulle ball!e”. “Tendenzialmente a noi viene chiesto di lanciare chi viene dopo di noi, perché si fa rete, si fa squadra, si lavora tutti per la stessa rete, per la stessa azienda e però non è che ci può obbligare qualcuno no?” ha osservato facendosi più seria.

“Nessuno può obbligare Mara a fare quello che non vuole fare. Non lo so, forse si dimentica” ha concluso lanciando nuove frecciatine alla collega.

Francesca Fialdini e l’incontro con Mara Venier

Continuando a parlare del suo rapporto con Mara Venier, Francesca Fialdini ha ammesso di conoscere a malapena la collega, vista di persona poche volte. “Io l’ho incontrata due volte, una in studio e una ai palinsesti! Quindi neanche a dire che…” ha osservato, non concludendo la frase, ma lasciando intendere come non vi sia motivo di credere che fra loro vi possa mai essere stato uno scontro. La verità sulla scelta professionale di Mara Venier sembra quindi destinata a rimanere un mistero ancora per un po’, almeno fino a quando non sarà la stessa conduttrice a rivelare il motivo di questa particolare scelta.