Sembra che la Rai ed in particolare la sua prima rete vogliano continua con il sentito ricordo della grande Raffaella Carrà. Da martedì 13 luglio 2021 Rai1 dovrebbe infatti mandare in onda un’altra replica del famoso programma Carramba! Che sorpresa, che dopo aver esordito nel 1995 ha conquistato grandissima parte del pubblico televisivo con le sue 8 edizioni. Le voci che riguardano la riproposizione dello show divenuto cult.

Raffaella Carrà in onda nuovamente con le repliche di Carramba! Che sorpresa

Dolo la dolorosa scomparsa della grande regina della tv Raffaella Carrà, avvenuta ormai una settimana fa, la televisione intera ha omaggiato la figura dell’artista riproponendo svariati programmi e contributi che la vedevano protagonista.

Proprio nel giorno della sua scomparsa Rai1 ha riproposto una iconica puntata dello show Carramba! Che sorpresa che lunedì 5 luglio 2021 è ritornata in televisione per commemorare la Carrà. Sembra che l’intenzione dei vertici Rai per il primo canale sia quella di continuare con questo omaggio ed parrebbe intenzionata a stravolgere la sua programmazione ed a dedicare una giornata a settimana alle puntate in replica di uno dei suoi show più iconici.

Quando vedere Carramba!

Che sorpresa

Dovrebbe essere il martedì il giorno scelto per la riproposizione delle puntate di Carramba! Che sorpresa, rivela Tvblog, che resterebbe presente in palinsesto per tutta l’estate accompagnando i telespettatori della televisione pubblica fino a settembre. Pare che non a caso sia stata fatta questa scelta proprio per far si di non pestarsi i piedi con Canale5 ed il suo love show Temptation Island.

Non ci resta che attendere le comunicazioni ufficiali della modifica del palinsesto di Rai1 per avere certezza dell’appuntamento con il programma che aveva nelle sorprese il suo piatto forte.

Erano infatti altri tempi quando il programma spopolava in televisione nei quali non vi erano i social network e le comunicazioni tra le persone risultavano molto più difficoltose di oggi ampliando le distanze che solo la trasmissione riusciva a colmare.