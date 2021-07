Emma Marrone è apprezzatissima dei suoi fan e molto spesso usa i social non solo per raccontare la sua carriera, ma anche per lanciare numerosi messaggi positivi. “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi“, ha scritto su Instagram nelle scorse ore accompagnando il messaggio con alcune foto che la mostrano al naturale, felice e sorridente. Niente fotoritocchi insomma per la cantante salentina che sceglie di mandare un messaggio importante a tutti quelli che la seguono.

Emma Marrone: le foto al naturale

“La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi.

Reali fino in fondo”, scrive Emma Marrone su Instagram. Poi condivide una serie di foto, felicissima, sorridente e al naturale. Non solo foto però, la cantante sta continuando a lavorare al suo Fortuna Tour 2021, partito il 6 e 7 giugno, dopo un lungo stop dovuto al Covid. Ora la cantante è a Bologna per far felici i fan dell’Emilia Romagna.

Emma Marrone e il supporto di amici e vip

Il suo pubblico e gli amici e colleghi si fanno contagiare dalla sua felicità e anche dalla bellezza naturale della cantate. “Bella la piccinna mia!“, scrive in risposta alle foto l’amica di sempre Alessandra Amoroso.

Mika aggiunge un cuore e Sangiovanni, nuovo idolo della canzone dopo il successo di Amici, scrive: “Condivido“, supportando quindi il messaggio della cantante.

Emma Marrone terrorizzata in aereo

Emma Marrone ai fan non risparmia nemmeno le sue paure. Qualche settimana fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie in cui mostra tutto il terrore provato prendendo un aereo. La cantante ci ha scherzato su fin dall’inizio, prima facendosi riprendere e poi pubblicando tutto sugli account social. Nel video, la si vede aggrappata al suo posto, mentre l’amico Silvano Riccardi ha ironizzato: “Nemmeno troppo agitata“.

Emma ci ha tenuto comunque a puntualizzare che “soffro così solo per la musica“.