Emma Marrone si mostra ai fan nel bene e nel male. Il bene è quando torna sul palco e può coinvolgere milioni di persone con la sua musica, il male invece a quanto pare è quando si trova coi piedi staccati da terra. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie in cui mostra tutto il terrore provato prendendo un aereo.

Emma Marrone terrorizzata in aereo: “Cosa non si fa per la musica”

Anni fa, Emma Marrone ha cantato sulle note di Nel blu dipinto di blu, ma a quanto pare volare non è proprio nelle sue corde. Lo ha dimostrato nelle ultime ore, quando ha dovuto prendere un volo privato per raggiungere la Puglia per esibirsi a Battiti Live.

Per la cantante era la prima volta su un aereo in 2 anni, lo ha ricordato lei stessa con una prima foto di un passaporto sulle ginocchia e la frase: “Chi mi conosce sa“.

Quello che c’è da sapere, a quanto pare, è il terrore di Emma Marrone per gli aerei. La cantante ci ha scherzato su facendosi riprendere e poi pubblicando tutto sugli account social. Nel video, la si vede aggrappata al suo posto, occhio chiusi e labbra serrate in un’autentica espressione terrorizzata. L’amico Silvano Riccardi ha ironizzato: “Nemmeno troppo agitata“.

Emma ha puntualizzato che “soffro così solo per la musica“.

Emma Marrone sui Maneskin e la morte di Michele Merlo

Nell’ultimo periodo, Emma Marrone ha fatto parlare di sé per una mezza polemica dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision. In un’intervista, la cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa rivangando la sua partecipazione all’Eurovision e puntualizzando: “Si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Måneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo“.

Il suo 2021 è finora segnato però anche dalla morte di Michele Merlo, cantante di Amici stroncato da una leucemia fulminante. Dopo la tragedia, Emma Marrone ha pubblicato uno scatto dei due scrivendo: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi“