Fabrizio Corona ha fatto gli auguri a Belén per la nascita della piccola Luna Marì, la bimba è nata nella “Notte magica” di un’Italia Azzurra, in festa per la vittoria della Nazionale all’Europeo 2020. La piccola Luna Marì è nata intorno alle 2.30 del mattino, ben lontana da Milano (come preannunciato dalla stessa Belén).

Ad annunciare la nascita dela piccola, sia la neo-mamma Belén sia il neo-papà Antonino Spinalbese hanno condiviso con i fan una foto. La coppia si trova al momento in una villa sull’Isola di Albarella, vicina al Delta del Po, nella zona del Polesine. Un luogo del cuore per Belén Rodriguez, la villa è una vera e propria oasi lussuosa, tranquilla e ricca di comfort, di proprietà di una holding di Emma Marcegallia, dove la coppia può godersi i primi giorni con la bambina nell’assoluta privacy.

Gli auguri di Fabrizio Corona a Belén

Fabrizio Corona ha fatto gli aguri a Belén Rodriguez e ad Antonino Spinalbese per il felice evento della nascita di Luna Marì. L’ex re dei paparazzi ha dedicato alla nuova arrivata una storia su Instagram, nella quale ha condiviso la foto postata da Belén, nella quale ha taggato i neo-genitori scrivendo: “Auguri Gorda“, seguito da “Benvenuta Luna“.

Belén Rodriguez mamma-bis

Che mancasse poco alla nascita della piccola Luna Marì era ormai chiaro; da circa due settimane Belén Rodriguez stuzzicava i fan con l’idea dell’arrivo imminente dela piccola, poi la storia pubblicata. Una gambina che spunta da un pannolino enorme e un piedino calzante una scarpina rosa: “C’è qualcuno che è nato adesso….” ha aggiunto Belén scrivendo ancora “Giornata fortunata, ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna“.

Anche Antonino Spinalbese ha voluto dedicare un pensiero alla sua bimba; postando una foto simile a quella pubblicata da Belén, Spinalbese ha scritto: “Ti conquisterò ogni signolo attimo, perché hai… il profumo della felicità…“