I fan di Belen Rodriguez sapevano che mancava pochissimo. La showgirl ha partorito nella notte e lo ha annunciato con una foto, dolcissima, pubblicata sui social. Insomma, Luna Mari è nata, ed è la secondogenita della soubrette argentina, nata dal rapporto con Antonino Spinalbese. Belen ha anche un altro figlio, molto conosciuto dai suoi fan che non si sono persi un momento della crescita del piccolo Santiago.

Nata la figlia di Belen Rodriguez

“C’è qualcuno che è nato adesso…“. Ha scritto così Belen Rodriguez sui social, insieme a una foto pubblicata nelle sue Storie che parla da sola. Un pannolino e una piccola gamba della sua Luna Mari, poi una dolce scarpetta rosa.

Ha deciso di annunciarlo così Belen. I fan, del resto, sapevano che il parto era nell’aria dopo che la showgirl aveva postato una foto specificando di essere di 36 settimane e che il piccolo Santiago De Martino, suo primogenito, era nato alla 37esima settimana.

Belén Rodriguez dovrebbe aver partorito intorno alle 02:30 di questa notte. Una notte felice, per lei, in tutti i campi. Ieri mattina la showgirl ha festeggiato la vittoria dell’Argentina, poi la nascita di Luna e infine un pensiero anche agli Azzurri che hanno conquistato il tetto d’Europa: “Giornata fortunata.

Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna“, ha scritto su Instagram.

Le parole di Antonino Spinalbese

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …“, scrive Antonino Spinalbese su Instagram a corredo di un’altra dolce foto sempre della gambina della piccola Luna.

Il parto di Belen

Stando a quanto rivelato negli scorsi giorni, Belen Rodriguez si preparava a lasciare Milano, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, perché la coppia avrebbe deciso di passare le prime settimane di vita della figlia in un posto che ha fatto breccia nel cuore della showgirl.

Dopo il parto, sarebbero tutti pronti a spostarsi in una villa con piscina sull’Isola di Albarella, vicino a Rovigo, definita dalla stessa nei giorni scorsi “un paradiso“. Il parto, stando a quanto si vociferava, avrebbe dovuto svolgersi nella vicina Padova. Dalla showgirl per ora nessuna novità ulteriore, ma basterà attendere per sapere qualcosa di più su questa nascita.

Nelle ore prima del parto Belen si mostra in auto, bellissima, con un abitino nero. Il video dall’auto, guidata da Spinalbese, rivela i momenti prima della nascita della figlia Luna Mari.

La reazione di Santiago

Il piccolo Santiago, 8 anni, sembrava non vedere l’ora qualche settimana fa della nascita della sorellina. Belen aveva già rivelato ai fan l’emozionante reazione di Santiago alla vista della prima ecografia della piccola e in queste ore ha pubblicato una speciale dedica per lui. Del resto, Santiago ora non sarà più il piccolo di casa ma un fratello maggiore per la nuova arrivata. In uno degli ultimi post Belen e il figlio erano una di fronte all’altro, mentre il bambino posava una mano sul suo pancione della mamma. “Tu sarai per sempre il mio principe“, aveva commentato Belen pubblicando lo scatto sul suo profilo e aggiungendo un cuoricino bianco.