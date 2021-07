Manca sempre meno alla nascita della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia sta trascorrendo gli ultimi giorni che li separano dal parto in totale relax, per prepararsi al nuovo impegno di genitori. Seconda esperienza con pannolini e biberon per Belen, che è già mamma di Santiago, nato nel 2013. La showgirl ha dedicato proprio a lui il suo ultimo post su Instagram, condividendo un messaggio molto speciale.

Belen Rodriguez sempre più vicina al parto: il relax nell’attesa

Si avvicina il momento del parto per Belen Rodriguez, che in questi giorni dovrebbe essere entrata nella 37esima settimana di gravidanza.

Qualche giorno fa, alcune stories sospette della sorella Cecilia avevano fatto pensare ai fan che la figlia della showgirl potesse già essere nata, ma poi gli scatti pubblicati della diretta interessata hanno smentito ogni dubbio.

Belen e Antonino Spinalbese stanno trascorrendo gli ultimi istanti prima del parto in totale relax, come si apprende dalle ultime immagini pubblicate da lui sul suo profilo Instagram. Il compagno della Rodriguez ha infatti postato un breve video in cui si vedono le gambe della modella che si muovono lentamente nell’acqua di una piscina. Poche ore più tardi ha inoltre aggiunto lo scatto di uno splendido scorcio sul mare.

Gli scatti postati da Antonino Spinalbese della sua vacanza con Belen Rodriguez

Fonte: Instagram

Belen Rodriguez e la dedica al figlio Santiago: le dolci parole della showgirl

Se per Antonino Spinalbese la nascita della piccola Luna Mari rappresenterà la prima esperienza come genitore, per Belen Rodriguez si tratterà invece della seconda. Nel 2013 infatti la showgirl era già diventata mamma di Santiago, avuto con l’ex Stefano De Martino. Oggi il bambino ha 8 anni e sembra non vedere l’ora che nasca la sua nuova sorellina.

In passato, Belen aveva già condiviso con i suoi follower l’emozionante reazione di Santiago alla vista della prima ecografia della piccola e in queste ore ha pubblicato una speciale dedica per lui.

L’ultimo post Instagram di Belen la ritrae proprio in compagnia del figlio. Lei e Santiago appaiono una di fronte all’altro e il bambino posa una mano sul suo pancione, guardandola dolcemente. La Rodriguez ricambia il tenero gesto posando una carezza sulla guancia di Santiago, che osserva con sguardo amorevole. “Tu sarai per sempre il mio principe” commenta Belen pubblicando lo scatto sul suo profilo e aggiungendo un cuoricino bianco.

Dopo essere stato a lungo “il più piccolo di casa”, ora il figlio di Belen si prepara a cedere il posto alla sorellina e a quanto pare è molto contento del suo arrivo.

Belen Rodriguez e la precisazione sul nome di Luna Mari

Già dallo scorso febbraio, Belen Rodriguez aveva reso noto il nome scelto da lei e Antonino per la loro prima figlia. A Verissimo, la showgirl aveva rivelato che la bambina si sarebbe chiamata Luna Marie e sul suo profilo aveva poi pubblicato alcuni scatti del pancione o delle ecografie, accompagnati dalla scritta “Luna”. Pochi giorni fa, Antonino Spinalbese ha condiviso sul suo profilo la fotografia di una targhetta che probabilmente verrà appesa nella stanza della bambina sulla quale è riportato il nome scelto per lei.

“Luna Mari” si leggeva sulla stories ormai non più visibile, ma utile a fare chiarezza sul secondo nome della bambina. A lungo si è infatti creduto che la piccola si sarebbe chiamata “Luna Marie”, ma lo scatto di Spinalbese è servito a scoprire che in realtà vi era una “e” di troppo.