Sembrava che fosse arrivato il momento di salutare Luna Marì, attesissima figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ma l’allarme per ora è rientrato. Mancano ancora pochi giorni al parto della modella, che era scomparsa per 24 ore da Instagram, scatenando le voci che fosse già in clinica, anche aiutata da un post della sorella Cecilia. Belen Rodriguez ha rassicurato i fan con una Storia che la vede godersi il pomeriggio insieme alla famiglia sull’isola di Albarella, segno che per l’arrivo della piccola Luna manca ancora un po’.

Belen Rodriguez in clinica per Luna Marì? Non ancora ma manca poco

Belen Rodriguez scomparsa da Instagram per un giorno, poi la Storia di Cecilia Rodriguez che sembrava preannunciasse l’imminente nascita di Luna Marì.

La futura zia ha infatti pubblicato una foto con la luna che si specchia sul mare commentando “Aspettando Luna…“.

La Storia di Cecilia Rodriguez

In molti hanno scommesso che fosse un indizio e che la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fosse in arrivo. Un’indiscrezione smentita dalla stessa modella che ha pubblicato una Storia dall’isola di Albarella, dove sta trascorrendo un po’ di vacanze insieme alla famiglia. Con lei anche Santiago, la madre Veronica Cozzani e il padre Gustavo Rodriguez.

Luna Marì attesa “da un momento all’altro”

D’altronde ieri la modella aggiornava sulla gravidanza i fan su Instagram, rispondendo nei commenti che “la aspetto, da un momento all’altro“. A chi le chiede se sia emozionata di essere quasi arrivata alla fine, replica: “uhhhhh tantissimo, ma tantissimissimo“. Anche nelle Storie Belen Rodriguez ha raccontato di essere alla 36esima settimana e che Santiago “è nato alla settimana 37“.

Post di Belen Rodriguez

Anche il compagno Antonino Spinalbese sembra non stare più nella pelle e su Instagram mostra una bellissima targa da porta in legno, presumibilmente per la cameretta di Luna Marì.

La gravidanza di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha parlato varie volte della sua gravidanza sui social, decidendo comunque di mantenere un certo riserbo negli ultimi mesi, come ha spiegato lei stessa. La modella può contare sulla vicinanza di tutta la tribù Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese, che non le fa mancare dediche social e supporto.

Belen sembra però ormai arrivata al limite e, come ha scherzato lei stessa, sta “per scoppiare“. Manca ormai pochissimo all’arrivo di Luna Marì, attesa non solo dalla famiglia ma anche dai fan della modella, che nelle sue pagine social le chiedono quanto manchi alla nascita e come si sente.

Domande a cui Belen risponde con dolcezza, condividendo questo momento per lei molto speciale.

La Storia di Antonino Spinalbese

