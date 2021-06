Belen Rodriguez si avvia al termine della sua gravidanza, la seconda per la showgirl che aspetta la piccola Luna Marie insieme al compagno Antonino Spinalbese. La coppia è in vacanza e Belen Rodriguez approfitta di questo momento di tranquillità per parlare con i suoi follower su Instagram, a cui spiega la decisione presa proprio in merito alla gravidanza, giunta ormai agli sgoccioli.

Belen Rodriguez: la gravidanza lontana dai socialù

La showgirl in una Storia di Instagram confessa di aver volutamente allentato la sua presenza sui social, specialmente per quanto riguarda la gravidanza. Una decisione che spiega ai fan: “Sono un po’ assente dai social, ma non lo so, questa gravidanza mi ha preso un po’ così.

Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene“.

Belen Rodriguez assicura: “Non è che io sia diventata antipatica ma sono un po’ gelosa della mia gravidanza“. Per la nascita dell’attesa Luna Marie “manca poco, io sto bene“, assicura la modella, “Sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di tutto questo lungo viaggio, manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere Lunita, non vedo l’ora di condividerla con voi.

Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna, non tanto il parto ma dare alla luce un figlio“.

Belen vicina al nono mese di gravidanza

La modella continua comunque ad aggiornare sui progressi più importanti della gravidanza i suoi follower su Instagram. È di pochi giorni fa la foto in cui annuncia di essere vicinissima al nono mese, mancano infatti poche settimane alla nascita di Luna Marie: “33 settimane di te“, scrive Belen Rodriguez a corredo della foto con il pancione.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

La lite con l’ex di Antonino Spinalbese

Nonostante il momento sia magico per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che sembrano più affiatati che mai in attesa della loro primogenita, non sono mancati gli scossoni.

L’ex dell’hair stylist ha infatti raccontato a DiPiù di aver ricevuto una chiamata dalla modella, definendola “fuori luogo“. Un incidente di percorso forse, visto che la coppia ha anche suggellato il suo amore con un romantico tatuaggio dedicato da Spinalbese alla modella.

Il post di Belen insieme ad Antonino Spinalbese

Approfondisci:

Belen Rodriguez e la dedica a Ignazio Moser: l’incontro con Cecilia Rodriguez visto dalla showgirl argentina

Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez dalle affermazioni di Michele Morrone: la reazione dell’influencer