Si sa, gli ex sono spesso un punto debole delle coppie. In questi giorni l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese sta facendo parlare di sé per via di una telefonata ricevuta da Belén, attuale compagna dell’hairstylist ligure da cui aspetta un figlio. Lo sfogo dell’ex fidanzata che sembra non aver gradito la telefonata della Rodriguez.

Belén Rodriguez e Chiara Maria Mannarino: presente e passato di Spinalbese

Chiara Maria Mannarino è stata la fidanzata di Spinalbese per 4 anni, dal 2016. Il loro amore sarebbe poi naufragato proprio a causa della Mannarino che avrebbe ammesso di non provare più gli stessi sentimenti.

Ora, come è noto alla cronaca rosa, Antonino Spinalbese è felicemente impegnato con Belén Rodriguez e i due avranno presto una bimba, la piccola Luna Marie. Come spesso è ipotizzabile, tra l’ex e l’attuale compagna di Spinalbese non corre proprio buon sangue e ad acuire le distanze tra le due donne ci sarebbe stata una telefonata giudicata “inopportuna”.

Chiara Maria Mannarino si sfoga su quella telefonata ricevuta da Belén

“Scrissi un messaggio sui social in cui dicevo: non mi sento inferiore a nessuno – racconta Chiara Mannarino al settimanale DiPiù – Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti.

E cosa è successo? Mi ha telefonato Belén”. Così la Rodriguez avrebbe in passato alzato la cornetta per riferire il suo disappunto in merito a quel post pubblicato dall’ex di Spinalbese.

A distanza di tempo, è la Mannarino a riferire le parole dette nel corso di quella conversazione telefonica: “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo“. L’ex di Spinalbese non sembra aver gradito la chiamata che si è poi conclusa con una sua domanda per la showgirl: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?

”. Da lì pare non si siano più sentite.

Chiara Maria Mannarino e le parole sull’ex fidanzato Antonino

Nata il 23 agosto 1993, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha 27 anni, è di Brescia e non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Chiara lavora infatti in un’azienda come Marketing Project Coordinator. Nel 2016 si innamora subito dell’hairstylist ligure e i due iniziano una relazione destinata poi a durare ben 4 anni. Di lui l’ex fidanzata ha sempre avuto una grande ammirazione nonostante abbiano poi interrotto il fidanzamento.

Sempre a DiPiù infatti, Chiara Mannarino dichiara: “Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”.