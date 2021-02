Quello che prima era solo un rumor di gossip, è diventato realtà: Belen Rodriguez è veramente incinta e il padre del nascituro sarà Antonino Spinalbese. Dopo le prime foto della “pancita” della modella e showgirl argentina, è arrivato ora un tenero messaggio proprio da parte dell’hair stylist Antonino.

Antonino Spinalbese, il post con Belen Rodriguez

Poche e semplici parole, che testimoniano però l’amore e l’attesa per il/la figlio/a in arrivo tra Antonino e Belen Rodriguez. Tanto basta all’uomo per fare incetta di like e mandare un messaggio affettuoso proprio alla sua compagna, con la quale è legato da pochi mesi, abbastanza per loro per mettere su famiglia. Spinalbese ha infatti deciso di rompere il silenzio social sul nuovo arrivo in famiglia, con un post in cui si vedono le ombre sue e di Belen Rodriguez. Solo che, appunto, in quelle due ombre se ne nasconde una terza.

Così, l’hair stylist nato a Milano ha sottolineato proprio questo nella didascalia delle due foto condivise con i follower. “Tre ombre, tre cuori” ha scritto Spinalbese.

Chi è Antonino Spinalbese, vita e curiosità del compagno di Belen: scopri di più

Storie e baci con Belen

Che la loro sia una storia d’amore di poche parole e tanti gesti, oltre alla gravidanza arrivata pochi mesi dopo l’inizio della relazione, lo testimoniano anche le storie condivise su Instagram nelle ultime ore. Spinalbese ha infatti condiviso due brevi video, fatti di un primo piano suo e di Belen mentre si baciano. Dal video si intuisce che Spinalbese dice qualcosa alla showgirl, ma ai fan non è dato sentire cosa.

Dal labbiale, si potrebbe ipotizzare un “auguri”, ma sulla parola aleggia il mistero.

Belen incinta: sesso e nome del bebè

Cresce intanto l’attesa e la curiosità per il secondo figlio di Belen Rodriguez, dopo la nascita di Santiago dal matrimonio con Stefano De Martino. Non c’è una conferma ufficiale sul sesso del bebè in arrivo, ma la stessa Belen ha dichiarato di “sentirsi” che sarà una femmina.

Leggi anche: tutti gli amori di Belen Rodriguez, da Borriello a Spinalbese

Alcuni siti ben informati di gossip, hanno quindi dato il via al toto-nomi, puntando forte su due possibili scelte.

Una giornalista ha riportato che Belen avrebbe voluto chiamare la figlia Tabita, ma dopo una storia della stessa showgirl ha preso piede anche l’opzione Celeste. Solo i diretti, innamoratissimi, interessati potranno sciogliere il dubbio: Belen è incinta di cinque mesi, quindi l’inizio dell’estate darà tutte le risposte.

Approfondisci

TUTTO su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e i romantici auguri al fidanzato Antonino Spinalbese