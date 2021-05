Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta. In questi mesi la showgirl ha voluto condividere con i follower i momenti più belli della sua gravidanza, dalle prime ecografie alla scelta del nome e ora che la data del parto si avvicina si dice sempre più impaziente di conoscere sua figlia.

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta

Lo scorso febbraio Belen Rodriguez ha annunciato al settimanale Chi di essere incinta del suo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina aveva spiegato di essere appena entrata nel quinto mese, confermando le voci su una presunta dolce attesa che da tempo si rincorrevano.

Lei e il suo compagno hanno poi scelto di condividere con i loro fan i momenti più belli vissuti in questi mesi, documentando le ecografie e la reazione del futuro fratello maggiore Santiago e rendendo noti il sesso e il nome del bebè. Tra circa un mese, in casa Rodriguez Spinalbese arriverà una bambina e salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, il suo nome sarà Luna Marie.

Il post di Belen Rodriguez per la figlia: “Ti voglio vedere”

Poche ore fa, Belen Rodriguez ha condiviso una fotografia su Instagram accompagnandola con una frase a proposito della sua gravidanza. Nell’immagine, la modella argentina appare in splendida forma mentre indossa un bikini seduta a bordo piscina.

Sullo sfondo si intravedono la spiaggia e il mare, mentre lei posa di profilo in primo piano lasciandosi baciare dal sole. Quello che fino a qualche mese fa è stato un pancino da tenere segreto, ora è diventato un pancione e Belen lo mostra con orgoglio in questo e altri scatti sul suo profilo Instagram. Dopo aver trascorso i primi mesi di gravidanza lontano dai riflettori, la modella fa il conto alla rovescia pensando al momento del parto.

“Come tutte le donne incinta, all’ottavo mese non abbiamo più pazienza!!!

” ha commentato la Rodriguez aggiungendo l’emoticon di una faccina che ride. “Ti voglio vedere!!!” ha aggiunto rivolgendosi proprio alla piccola Luna Marie, che potrà finalmente abbracciare nelle prossime settimane.

La gravidanza di Belen: Antonino Spinalbese pronto a diventare papà

Nella giornata di ieri, Antonino Spinalbese ha condiviso un breve video fra le sue stories insieme alla compagna Belen. Il giovane fotografo ha dapprima ripreso se stesso e la showgirl con la fotocamera interna del suo cellulare, per poi inquadrare principalmente il pancione della sua fidanzata.

“Belen Rodriguez e mia figlia” ha commentato teneramente, riferendosi alle due “donne” della sua vita.

Pochi giorni fa, Antonino ha parlato dell’amore per la showgirl argentina, rivelando di essere riuscito a realizzarsi nel lavoro proprio grazie all’incoraggiamento ricevuto dalla compagna. Pensando all’imminente arrivo della piccola Luna Marie inoltre Spinalbese ha ammesso di non vedere l’ora di poterla stringere e di avere intenzione di occuparsi personalmente del suo “baby-guardaroba”.