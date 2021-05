Antonino Spinalbese è stato protagonista di un’intervista per la pagina Facebook Granelli. A poche settimane dalla nascita della sua prima figlia con Belen Rodriguez, il giovane fotografo ha risposto alle domande sulla sua vita privata e sull’amore per la modella argentina. Proprio parlando di lei, il futuro neopapà ha ammesso di esserle molto grato per quanto fatto in questi mesi.

Antonino Spinalbese si racconta: “Ho una storia particolare”

Antonino Spinalbese è stato protagonista di un’intervista per la pagina Facebook Granelli, nel corso della quale si è fatto conoscere da chi per ora l’aveva conosciuto solamente come “il fidanzato di Belen”.

“Ho una storia particolare– ha chiarito sin da subito- quando mi chiedono ‘Di dove sei?’ non so mai cosa rispondere”. L’intervistato ha spiegato di essere nato a Torre Del Greco, in provincia di Napoli e ha aggiunto che la sua famiglia si è trasferita a Parma quando lui aveva soltanto pochi mesi. “Dai 14 ai 18 li ho vissuti a La Spezia, poi appena compiuti i 18 mi sono trasferito a Milano ed eccomi qua” ha concluso. Quando Antonino aveva 8 anni, i suoi genitori si sono separati e la mamma ha poi iniziato a frequentare un nuovo compagno, ma a lungo lui ha vissuto con la donna e le sue sorelle.

Non è un caso quindi se prima di conoscere il sesso del nascituro che lo renderà padre per la prima volta, Spinalbese ha avvertito un presentimento: “Avevo già capito che il mio destino fosse quello di avere una femminuccia”. Antonino ha poi spiegato che sin da bambino avvertiva passioni differenti rispetto a quelle dei suoi coetanei. Il disegno è stato a lungo una sua grande passione, sostituito poi dall’amore per la psicologia, che ha studiato sotto suggerimento della sorella. “Non piacevo a nessuna io” ha ammesso, spiegando di essere cambiato molto nel corso del tempo: “Ho formato il mio carattere”.

Antonino Spinalbese e il suo amore per Belen Rodriguez

Passando poi ai tempi più recenti, Antonino si è concentrato sulle questioni di cuore parlando apertamente del suo amore per Belen. Prima però, Spinalbese ha ricordato di aver iniziato ad appassionarsi a sempre nuovi ambiti una volta cresciuto, dedicandosi prima al lavoro di hair stylist e in seguito alla fotografia, inserendosi gradualmente nell’ambiente dello spettacolo e della moda. Proprio grazie a un servizio fotografico, lui e la sua attuale compagna Belen si sono conosciuti e dal loro incontro è poi nata una grande storia d’amore, della quale Antonino parla con profonda serenità.

“Sono stato molto fortunato, perché Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me” ha spiegato. “Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi– ha aggiunto, riconoscendole il merito dei suoi progressi in ambito lavorativo- mi ha dato la grinta”. Proprio grazie a Belen infatti, Antonino avrebbe trovato lo stimolo per lasciare il lavoro di parrucchiere e riprendere la passione per la fotografia e per il disegno, con un occhio attento alla moda.

Antonino Spinalbese al fianco di Belen Rodriguez: “Mi ha rubato il cuore”

Riflettendo sull’effetto che l’inizio della relazione con Belen Rodriguez ha avuto sulla sua vita, Antonino ha ribadito poi nuovamente di ritenersi fortunato.

“Ho trovato una persona che mi ha rubato il cuore, mi ha rubato la mente, non mi ha rubato i sogni, questo lo voglio dire perchè molte volte ho letto cose che sono un po’ così…”. “Lei è sempre viste come un ‘fantasma nero- ha aggiunto- non è così, è una donna fantastica“.

Un nuovo interesse per Antonino Spinalbese: la moda

Come annunciato nel corso dell’intervista, Antonino sta lavorando a un nuovo progetto nel mondo della moda.

L’interesse per quest’ambito sembrerebbe aver trovato nuovo respiro nell’ultimo periodo e pur riconoscendo l’importanza dei suggerimenti della sua compagna, Spinalbese sembra amare occuparsi personalmente del suo look. “Accetto i consigli- ha spiegato-mi danno quella sicurezza in più in quello che indossi”. Il fidanzato di Belen Rodriguez ha aggiunto che spesso è lui a seguire la modella nella scelta dei suoi outfit: “Sono più io che cerco di modificare lei, modificare nel senso che mi piace mettere del mio in quello che lei indossa. Ci sta riuscendo bene!”.

Il suo lavoro di “fashion stylist” su Belen sembra ora essere in pausa, per via della gravidanza che sta limitando le scelte stilistiche della donna. Antonino ha ammesso però di essere pronto a ricominciare a occuparsi del suo guardaroba e di quello della loro figlia, non appena sarà possibile.

Antonino Spinalbese: “Io e Belen siamo una coppia perfetta”

Scherzando sui cambiamenti che l’arrivo di un bambino porterà nelle loro vite, Antonino ha dichiarato di non credere che avrà problemi a gestire le notti insonni. “Io e Belen siamo una coppia perfetta–ha dichiarato- perché lei va a letto più tardi di me, ci mette più tempo ad addormentarsi, io a mia volta, la mattina sono mattiniero, mi sveglio alle sette da solo, ci diamo questo cambio, a lei toccherà la sera e a me il mattino”.