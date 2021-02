Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno sciolto ogni dubbio: tra qualche mese diventeranno genitori. Dopo mesi di voci e sospetti, sono stati proprio loro a raccontare del lieto evento al settimanale Chi. Lui, alla sua prima intervista, ha raccontato di come è nato l’amore con la showgirl argentina e ha spiegato di avere le idee molto chiare sul loro futuro insieme.

Antonino Spinalbese diventa papà

Antonino Spinalbese è al fianco di Belen ormai da qualche mese e la gravidanza appena annunciata sembra essere il coronamento di un amore che entrambi descrivono come molto importante. Lei è già mamma di Santiago, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino. Lui invece non ha ancora avuto figli ma, come racconta, la sua storia familiare l’ha portato a occuparsi delle sorelle, facendo le veci del padre.

Quest’ultimo è infatti morto prematuramente e Antonino ricorda bene i “momenti spiacevoli” vissuti a causa di questa grave perdita.“Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato – ha ammesso l’hair stylist nel corso dell’intervista- di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’”.

Anche i momenti vissuti al fianco del genitore tuttavia sembrerebbero aver segnato il giovane. “Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre – ha spiegato – non volevo sposarmi e non volevo figli”.

Questo pensiero tuttavia sembrerebbe essere cambiato proprio grazie all’incontro con la bella argentina.

Antonino Spinalbese e il matrimonio

“Belen mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia” ha raccontato Antonino Spinalbese nel corso della sua prima intervista, ammettendo di pensare diversamente da quando è al fianco della fidanzata.

Un cambiamento così radicale da portarlo addirittura a pensare alle nozze.

Belen è già stata sposata per 7 anni con Stefano De Martino, mentre l’hair stylist 25enne non ha ancora vissuto quest’esperienza. Tuttavia, i suoi pensieri a riguardo sembrerebbero essere molto chiari.

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni- ha raccontato- è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi”. Antonino ha poi spiegato come questa richiesta non sia motivata dal semplice bisogno di ottenere un documento che provi la loro unione, ma da un sentimento profondo: “Desidero che questa gioia si rinnovi sempre”.

Come è nato l’amore con Belen

L’amore fra Belen e Antonino è sbocciato nel corso di una collaborazione professionale avvenuta a Ibiza. Durante l’intervista, Antonino ha fornito dettagli molto romantici sulla nascita del sentimento che li lega.

“Un giorno pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese” ha spiegato romanticamente il ragazzo.

Resosi conto di essersi innamorato della showgirl argentina, Antonino aveva poi chiamato una delle sue amate sorelle condividendo con lei le sue sensazioni. “Mi sa che mi sono innamorato” le avrebbe detto, prendendola totalmente alla sprovvista.“Anto, di che cosa ti sei fatto?” avrebbe infatti risposto la donna, prima di riattaccare.

