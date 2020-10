La showgirl argentina Belen Rodriguez si è raccontata in una lunga intervista. Dagli inizi e il suo arrivo in Italia, ha inevitabilmente parlato anche del suo complicato rapporto con Stefano De Martino, finito per la seconda volta quest’estate dopo una prima rottura nel 2015. L’argentina, inoltre, è tornata anche sul controverso video hot che le ha dato ancor più fama, sebbene non richiesta.

Belen sulla fine del rapporto con De Martino

Ad intervistarla è stato il Fatto Quotidiano. Tra i passaggi più significativi, quelli del suo arrivo in Italia, quando la sua avventura poteva concludersi ancor prima di iniziare: “Ho avuto problemi con il permesso di soggiorno, sono stata quarantotto ore chiusa in aeroporto“.

Anni dopo, Belen è una delle showgirl per eccellenza del panorama italiano. Quest’estate è stata al centro del gossip per un presunto tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi.

Nonostante la fine burrascosa, Belen non si pente di aver riprovato a ricucire la famiglia. “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine.

Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare” ha dichiarato. Quindi la domanda che spazza via ogni dubbio: Belen Rodriguez è single? Risposta: “No, Assolutamente no“. Una nuova conferma che nel suo cuore ora c’è l’hair stylist Antonio Spinalbese.

Belen su Chiara Ferragni e Fabrizio Corona

È una Rodriguez a tutto tondo quella che parla al FQ. Tra le altre cose, ha espresso sincera ammirazione per Chiara Ferragni, che ha appena annunciato di essere di nuovo incinta; “La Ferragni è la numero uno incontrastata, la stimo molto.

Ha una testa e un team eccezionale” ha dichiarato.

Meno concilianti le parole per Fabrizio Corona, che avrebbe dichiarato di non averla mai amata: “Io invece dico che l’ho amato e che mi ha amato tanto anche lui. Ogni volta che dice una cosa lo fa solo per avere i titoli delle copertine, quell’uomo deve mettersi l’anima in pace ma non so se accadrà mai“.

Il trauma mai superato di Belen Rodriguez

Proprio sul tema sessuale, Belen Rodriguez ha ammesso di non aver mai superato il trauma del video hard pubblicato anni fa, che la vedeva protagonista quando era circa 18enne.

“È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso” ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla“.

Sempre sul tema, ha concluso: “È veramente psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono sei ricco, sei famoso quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore?

Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?“.

