In questo periodo i vip sui social sono stati super presenti e non poteva di certo mancare lui, Fabrizio Corona. Come molti il re dei paparazzi ha fatto sentire la sua presenza, spesso con un contatto diretto tra i follower.

Proprio rispondendo alle loro domande, Corona ha svelato con quale delle sue più importanti ex tornerebbe se ne avesse la possibilità. La risposta imprevedibile però ho letteralmente lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan: nessuna delle due.

Fabrizio Corona ai fan: “Solo”

Il re dei paparazzi si concede a qualche domanda dei follower, ma la curiosità tra i follower di Fabrizio Corona è tanta, soprattutto quando si tratta delle sue ex più chiacchierate, Nina Moric e Belén Rodriguez.

Sia la croata quanto l’argentina hanno un posto speciale nel cuore di Corona. La prima è la madre di suo figlio Carlos, mentre con la seconda ha mantenuto un rapporto davvero unico e speciale dopo la fine della loro storia.

Come dicevamo, la curiosità dei fan a riguardo è tanta, ma Fabrizio non si tira indietro di fronte alla spinosa domanda che impone la scelta tra una delle due.

Così quando gli chiedono “Belén o Moric?” lui non ha che una risposta: “Solo“. E così Corona spiazza tutti, senza lasciare opportunità di commento o replica.

Le ex di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona di ex ne ha molte, ma le storie con Moric e Belén, sono state di sicuro quelle che di più hanno appassionato il gossip. Con Nina le strade si sono separate, eppure lei e Fabrizio hanno ritrovato una certa intesa anche grazie a Carlos, che ormai ha quasi 18 anni. A distanza di anni, dopo la brusca separazione della modella da Luigi Favoloso, finita in querele e contro querele, Nina e Fabrizio riscoprono il concetto di famiglia, sebbene non siano mai tornati insieme.

Di recente Corona su Instagram ha dedicato a Nina delle parole bellissime, ricordando il loro matrimonio. “Rifarei ogni singola cosa, grazie di averi donato la cosa più bella che ho.

Mentre con la Rodriguez, anche dopo la rottura hanno comunque continuato a sentirsi e rimanere in contatto, Corona non ha mai ignorato il feeling ancora tanto evidente tra loro 2.

Ora lei, dopo una lunga storia con il motociclista Andrea Iannone, è tornata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino, riscoprendo le perdute gioie familiari con il ballerino e il loro figlio Santiago.