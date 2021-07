Un siparietto simpaticissimo quello con protagonisti i Ferragnez alla finale dell’Europeo 2020. Chiara Ferragni e Fedez, come la maggior parte degli italiani, era incollata allo schermo della tv per vedere la finalissima: Italia-Inghilterra. Al momento decisivo, quello dell’ultimo rigore parato da Donnarumma che ha decretato la vittoria dell’Italia all’Europeo, i Ferragnez (e non sono stati i soli) sono rimasti interdetti qualche minuti prima di esultare.

Una vera e propria festa quella in casa Ferragnez a Milano, che ha coinvolto tutti, anche il piccolo Leo, immortalato disperato dopo il primo gol dell’Inghilterra; all’esultanza del principino George, il principino del City Life di Milano, Leone, ha risposto in modo alquanto irriverente.

La reazione dei Ferragnez al rigore parato da Donnarumma

“Ci abbiamo messo un po’ a capirlo ma siamo Campioni d’Europa” hanno detto scherzando i Ferragnez, rimasti confusi e spiazzati dalla reazione di Donnarumma dopo l’ultima e vincente parata. Seduti sul divano, vestiti di verde, bianco e rosso, i Ferragnez hanno atteso il momento decisivo, chiedendosi poi se avessero vinto. Sono rimasti interdetti un paio di secondi, con Fedez che continua a ripetere: “Abbiamo vinto?

Raga abbiamo vinto?” Poi è scattato il grido liberatorio.

“Ai rigori siamo sempre un po’ confusi” ha scritto Chiara Ferragni, “Bravissimi Azzurri, siamo campioni d’Europa”.

La “sfida” tra Leone Lucia Ferragni e Baby George

Protaginisti indiscussi della finale degli Europei 2020 a Wembley sono stati i bambini, due piccoli e agguerriti tifosi, da un lato il piccolo George di Cambrdige (Baby George) e dall’altro il piccolo Leone Lucia Ferragni, figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il piccolo era stato immortalato disperato nei primi momenti della partita, mentre dall’altro, il piccolo George era già esultante al 2 minuto.

Il giorno dopo, Baby Leone ha mandato un messaggio a Baby George, alla domanda del papà: “Amore, un messaggio per il principino George, cosa vuoi dirgli?” Leone ha risposto semplicemente con una pernacchia. “Ma no amore, fair play” ha detto ancora Fedez.