Il volto e la voce di Roberto da Crema, alias “Il Baffo” delle televendite, sono rimasti impressi, ben nitidi, nella memoria dei telespettatori del piccolo schermo anni ’80 e ’90 . Ma che fine ha fatto dopo l’addio al mondo in cui è diventato un personaggio famoso? Oggi lo si può trovare tra i banchi del pesce a Lampedusa, isola siciliana in cui si è trasferito e dove trascorre parte del suo tempo dedicandosi alla sua più grande passione.

Roberto Da Crema, chi è “Il Baffo” delle televendite

Per chi non se lo ricordasse, rispolveriamo la sua storia: Roberto Da Crema, meglio noto come “Il Baffo”, era l’esuberante protagonista de L’angolo di Roberto, il programma di televendite in voga tra gli anni ’80 e ’90 in cui proponeva agli spettatori l’acquisto di diversi prodotti.

I folti baffi e gli affannosi respiri, con cui prendeva fiato tra una battuta e l’altra davanti alle telecamere, sono diventati i tratti caratteristici del suo personaggio al punto da renderlo inconfondibile e popolarissimo nel panorama televisivo italiano di qualche decennio fa.

Il Baffo oggi: pescatore e pescivendolo “per puro divertimento“

Roberto Da Crema, 68enne milanese, oggi vive con sua moglie Raffaella a Lampedusa.

Ed è proprio sulla costa siciliana che ha scovato un’altra grande passione, quella per la pesca. Così ha rivelato a Nuovo Tv quello a cui si dedica tutti i giorni, sveglio e attivo già dall’alba per imbarcarsi con altri esperti del settore tra le acque del Mediterraneo. “Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”. Sì perché in realtà la pesca è solo un passatempo per Il Baffo, che nella vita si guadagna da vivere lavorando come dipendente di un’azienda milanese.

Roberto Da Crema e il sogno nel cassetto

Continua ad urlare a gran voce Roberto Da Crema, stavolta però non dietro il tavolo delle televendite ma dietro quello del banco pesce al mercato di Lampedusa. Ma il sogno nel cassetto di tornare in televisione da protagonista non sembra del tutto abbandonato per Il Baffo, che già negli anni scorsi è spuntato tra i salotti televisivi, come ospite di Barbara D’Urso e a 90 Special. L’obiettivo, secondo quanto emerso, sarebbe quello di sfoggiare le sue doti da pescatore a L’Isola dei Famosi, idea che non gli dispiacerebbe affatto.