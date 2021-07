Non si fermano le vicende di Un posto al sole, pronte a tornare anche in questa settimana nelle nuove puntate della soap che andranno in onda a partire da lunedì 12 luglio 2021. L’appuntamento è come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli, arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole il protagonista continuerà ad essere Filippo che vedremo ancora alle prese con le dolorose conseguenze del delicato intervento al quale si è sottoposto che lo porrà di fronte alle difficoltà di non ricordare nulla della sua vita passata.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 12 luglio

Serena è sempre più addolorata per le condizioni di Filippo e cerca in tutti i modi di fargli trovare la memoria persa senza però riuscirci. Rossella sta per cononare i sacrifici del suo percorso di studi con la laurea anche se non ha ancora deciso come e se festeggiare.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 13 luglio

Marina sarà ancora al fianco di Roberto per confortarlo di fronte alle tante difficoltà che sta affrontando.

La loro vicinanza però potrebbe essere l’occasione per portare il rapporto su di un altro binario e le conseguenze di ciò saranno tutte da scoprire. Intanto Serena potrà contare anche su Ornella per aiutare Filippo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 14 luglio

Filippo si appresta a tornare a casa con Serena e la donna, che aveva pensato a tutto per reinserirlo per bene nel contesto famigliare, dimenticherà un dettaglio che manderà in crisi l’uomo. Rossella alla fine ha deciso di festeggiare e la sua festa sarà l’occasione per Michele e Silvia di essere molto vicini.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 15 luglio

Filippo è traumatizzato dalla scoperta di avere una figlia e Serena attraaverserà un brutto momento per la reazione dell’uomo. Fabrizio prima e Jimmy poi a loro modo e per la loro età saranno di fronte a delle situazioni delicate.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 16 luglio

La settimana si conclude con i tentativi di Serena di riportare Filippo nel passato cercando di restituirli la memoria ormai persa definitivamente. Raffaele e Federico si confronteranno ed il centro della conversazione sarà la figura di Clara che lo sta mandando in tilt.