Dopo che anche il suo secondo matrimonio si è concluso, Eros Ramazzotti è da tempo sotto la lente del gossip e di chi non vede l’ora di scoprire se nel suo cuore ci sia una nuova donna. Negli ultimi anni il cantate ha spesso smentito le voci su presunte liaison, ma in questi giorni è stato proprio lui a parlare del flirt con una donna italiana nota a livello internazionale. A quanto pare infatti, Eros si sarebbe negato la possibilità di vivere una storia con Monica Bellucci.

Eros Ramazzotti e l’entusiasmo per gli europei di calcio

Eros Ramazzotti è stato protagonista di un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato di musica, calcio e amori passati.

Proprio in questi giorni la voce del cantante sta risuonando nelle radio di tutta Italia con “La mia felicità”, brano in cui canta insieme a Fabio Rovazzi.

In tema di “felicità”, Ramazzotti si è detto molto soddisfatto per la vittoria appena ottenuta dalla nazionale al Campionato europeo di calcio 2020. “Ho visto la finale in Grecia con amici italiani e polacchi” ha raccontato. “Una gioia dopo tanta sofferenza, e non intendo solo quella della tensione di una partita cominciata male” ha commentato felice, complimentandosi anche con Berrettini.

Eros Ramazzotti e il “no” a Monica Bellucci

Ramazzotti ha dichiarato di avere grandi progetti per il futuro, ma ha anche parlato del suo passato facendo luce su un episodio finora non noto al grande pubblico. Come da lui stesso raccontato infatti, in passato Eros si sarebbe ritrovato molto vicino a una delle donne italiane più apprezzate a livello internazionale: Monica Bellucci. Sembra infatti che lui e la modella siano stati sul punto di iniziare una relazione o quantomeno una frequentazione.

Eros però avrebbe preferito dirle di “no”. “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi” ha spiegato il cantante.

“È rimasto un bel ricordo” ha aggiunto non rivelando però se a oggi lui e l’attrice si sentano ancora . Per ora la Bellucci non ha risposto a questa dichiarazione, ma chissà che nei prossimi giorni non scelga di intervenire per fornire la sua versione dei fatti.

Eros Ramazzotti e il “rimpianto” su Monica Bellucci

A poche ore dalle sue dichiarazioni al Corriere della Sera, Eros ha dedicato un post alla sua brevissima storia con Monica Bellucci sul suo profilo Instagram. “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo” ha scritto il cantante, pubblicando un video di anni fa in cui lui e Fiorello cantano “Più bella cosa” dedicandola proprio alla modella, in piedi fra loro due.

Per il momento la Bellucci non dovrebbe aver commentato le parole di Ramazzotti, che a anni di distanza sembra davvero molto dispiaciuto per aver detto quel “no”.

Eros Ramazzotti e la frecciatina a Madame e Maneskin

Parlando del rapporto con i suoi fan Eros Ramazzotti ha rivelato di essere cambiato nell’ultimo periodo. “Anche se non vendo più i dischi di prima non è un problema– ha osservato- però ho ritrovato la strada giusta, la stessa di 10-13 anni fa, che è quella di creare una squadra”.

Il cantante ha inoltre ammesso di non amare essere al centro dell’attenzione. “Sono uno cui piace stare in un angolo senza essere invadente” ha spiegato. “Anche se chi mi chiede un selfie mentre mangio è maleducato, mi alzo e lo faccio. Al limite si fredda la pasta” ha ancora aggiunto, lanciando quella che a qualcuno potrebbe suonare come una frecciatina a Madame e ai fatti recenti che l’hanno vista discutere con i fan.

Nel corso della sua intervista, Eros ha parlato anche del primo grande successo a livello europeo raggiunto dall’Italia negli ultimi mesi: la vittoria all’Eurovision song contest.

“Ai Maneskin cui consiglio di rimanere umili. E ora speriamo che le cose vadano bene in tutti i sensi, non solo nello sport e nella musica” ha affermato fiducioso.