Martedì 13 luglio 2021 è il primo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto. Nuova occasione per i giocatori di sfidare la dea bendata in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Scopri i risultati su The Social Post.

I numeri estratti sabato 10 luglio 2021.

Lotto: i dati dell’estrazione di sabato 9 luglio 2021

Prima giornata della settimana in compagna dei numeri del Lotto con le combinazioni di martedì 13 luglio 2021, gestite come sempre da Lottomatica e che continuano ad appassionare i tanti giocatori che sfidano la dea bendata.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 88 33 11 53 51 CAGLIARI 18 6 35 41 73 FIRENZE 77 54 43 58 20 GENOVA 7 79 27 13 32 MILANO 23 64 89 65 79 NAPOLI 55 72 29 77 25 PALERMO 6 20 60 17 69 ROMA 71 4 46 66 34 TORINO 29 73 22 30 46 VENEZIA 46 4 25 18 50 NAZIONALE 60 30 6 82 70

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 9 luglio 2021

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 4,462 148.241,00 € BASILICATA 1,687 52.446,00 € CALABRIA 5,393 207.952,00 € CAMPANIA 24,188 960.419,00 € EMILIA ROMAGNA 13,881 445.283,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,989 118.400,00 € LAZIO 17,849 728.327,00 € LIGURIA 5,558 294.289,00 € LOMBARDIA 36,807 985.703,00 € MARCHE 4,601 150.888,00 € MOLISE 910 49.939,00 € PIEMONTE 16,011 506.857,00 € PUGLIA 19,121 548.821,00 € SARDEGNA 6,821 243.437,00 € SICILIA 19,562 622.962,00 € TOSCANA 8,475 299.554,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,018 68.531,00 € UMBRIA 2,088 64.108,00 € VALLE D’AOSTA 442 12.315,00 € VENETO 14,751 695.626,00 €

