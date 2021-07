Nelle ultime settimane si è molto parlato della reazione di alcuni personaggi noti dello spettacolo italiano (e non) di fronte alle richieste dei fan desiderosi di ottenere una fotografia con loro. L’ultima a pronunciarsi sulla questione è stata l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Miryea Stabile. Lei stessa ha rivelato nelle sue stories di Instagram di aver fatto i conti con l’insistenza di alcune persone che le avrebbero chiesto di fare un selfie. Miryea ha dichiarato dispiaciuta di essersi sentita “molestata”.

Miryea Stabile, lo sfogo per l’atteggiamento di alcuni fan

I personaggi noti lo sanno bene, avere a che fare con i fan non è sempre cosa semplice, soprattutto se questi ultimi avanzano richieste invadenti nei pochi istanti di tempo libero.

Che si tratti di un autografo, di un selfie o di un videomessaggio spesso le star si vedono costrette a interrompere una cena o un’uscita con gli amici per soddisfare le esigenze del loro pubblico. Miryea Stabile sembrerebbe aver provato sulla propria pelle le difficoltà legate al rapporto con i suoi fan, decidendo di parlarne attraverso le sue stories. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dato voce al fastidio che sembrerebbe aver provato più volte negli ultimi tempi.

I contenuti sono stati pubblicati più di 24 ore fa e quindi non sono più visibili al pubblico.

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento – ha iniziato – mi conoscete un pochino e lo sapete. Quindi, anche per i più timidi, non abbiate timore, perché fa solo piacere“. “Fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un ‘come stai’ o un saluto. Nessun problema” ha aggiunto sicura.

“Quando la cosa inizia a diventare’ facciamo una foto insieme? + ‘vieni a farla con i miei amici?’ (e fin qui tutto ok )+ ‘stai con noi a far serata?’ + sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà + abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no” ha aggiunto, spiegando ciò che avrebbe provato in prima persona.

Miryea Stabile rivela dispiaciuta: “Molestata e offesa”

Non è chiaro se Mireya volesse fare riferimento a un episodio in particolare o a una situazione più volte vissuta, ma dalle sue parole emerge il suo dispiacere per quanto vissuto. “Mi sono sentita molestata e offesa da estranei” ha infatti dichiarato sempre fra le sue stories.

“Tutto questo per una semplice foto” ha ancora commentato, ribadendo l’inadeguatezza dei gesti dei fan con i quali si sarebbe trovata a dover fare i conti. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha però dichiarato di non volere smettere di incontrare i suoi fan, ma di chiedere soltanto più rispetto per lei e per la vita dei personaggi noti in generale.

Miryea Stabile e le “regole” per i momenti insieme ai fan

Dopo aver spiegato ciò che più l’ha turbata nell’ultimo periodo, Miryea ha spiegato quale comportamento ha intenzione di adottare da adesso in poi. “1) continuo a fare le foto” ha chiarito, mostrandosi ancora disponibile nei confronti dei suoi fan.

“ 2) seleziono se è il caso oppure no (anche se è difficile prevedere le azioni che farà una persona)” ha poi aggiunto, affermando di voler essere più “selettiva” nel suo rapporto con loro. “3) sto capendo chi è davvero famoso perché non si fa avvicinare da chiunque e nel contempo vanno a perderci tutte quelle persone che vogliono davvero una foto/dedica” ha ancora aggiunto, riflettendo più in generale sulla vita dei personaggi noti.

“Togliendo quanto accaduto, ogni volta che da Milano torno a Brescia mi sento sempre accolta nel migliore dei modi” ha infine concluso, parlando con tono positivo delle persone che incontrate nella città lombarda.