Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Temptation Island e fra le coppie che più sono apparse in crisi c’è quella formata da Jessica e Alessandro. I due stanno insieme da 7 anni, ma lei sembra avere sempre più dubbi sulla loro relazione. Nel villaggio delle ragazze, Jessica ha stretto un legame molto forte con il single Davide e confidandosi con lui ha criticato duramente il suo fidanzato, che ha reagito infastidito.

Temptation Island, Alessandro nel pinnettu per Jessica

Alessandro e Jessica hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché da qualche tempo la loro relazione sembra essersi “raffreddata” a causa di alcune difficoltà di comunicazione.

Prima di entrare nel reality lei aveva dichiarato sicura di volere “più fuoco e meno noia“ e nelle ultime ore è tornata a parlare dell’argomento con le altre concorrenti e i tentatori, nella villa delle fidanzate. Alessandro ha visto una raccolta delle sue dichiarazioni, mostrata a lui e agli altri fidanzati nel pinnettu ed è apparso particolarmente infastidito. “Devo capire se Ale è quello giusto!-ha affermato Jessica parlando con le altre ragazze- io non mi sposo con uno che poi mi separo!”.

La ragazza si è poi confidata con un tentatore Davide in merito alla sua affinità sessuale con il fidanzato.

“Non c’ho voglia, che ti devo dire, magari è un problema” ha dichiarato ridendo. “Non voglio vedere sto video del c***o!” ha affermato Alessandro uscendo arrabbiato dal pinnettu. “La mia storia era finita già prima che entrassi qui dentro” ha poi aggiunto accettando di vedere la fine del filmato. “È diventato un tutt’uno con la palestra, il divano e il telefono, c’è bisogno un po’ di stimoli” ha commentato ancora Jessica, ammettendo al tentatore che potrebbe essere attratta da lui.

Temptation Island, Alessandro su Jessica: “Non merita un c***o!”

Vedendola ballare e scambiarsi carezze con Davide, Alessandro ha commentato fortemente infastidito.

“Non merita un c***o!– ha dichiarato –lei pensa che io chiami il falò per questa cosa qua!”. “Magari ho bisogno di una persona così nella vita, lui è molto intelligente” ha ammesso Jessica parlando con Davide alle altre ragazze. “L’ho mantenuta fino a ieri” ha reagito polemico Alessandro, spiegando di non avere intenzione di tornare a casa con lui.

Il fidanzato ha poi ricordato ai suoi compagni di avventura di aver chiesto a Jessica di sposarlo tre anni fa a Parigi, ma di non aver mai potuto realizzare questo progetto.

“Menomale che me la sono tolta dai co*****i, sono sereno” ha aggiunto ancora ribadendo la sua intenzione di porre fine alla relazione con la fidanzata, al termine del reality.

Temptation Island: Alessandro al falò con le immagini di Jessica

Arrivato al falò con gli altri fidanzati del reality, Alessandro ha trovato ad aspettarlo un nuovo filmato contenente dichiarazioni e immagini di Jessica. Nel video, la ragazza è apparsa nuovamente insieme al tentatore Davide, che ha voluto provare a elencare alcune caratteristiche del suo fidanzato. “Egoismo, egocentrismo” ha iniziato il tentatore, trovando conferma nelle parole di Jessica, “è così, è vero”.

“Io mi sono azzerato per lei” ha commentato Alessandro, definendola “viziata”.

“Non me ne frega un c***o della sua reazione, io lo faccio perché me lo sento e perché c’ho voglia, di stare con te intendo” ha rivelato Jessica a Davide. Alessandro ha spiegato di non riuscire a parlare da tempo con la sua fidanzata e si è mostrato infastidito nel vederla così vicina al tentatore. “Non mi sembri una persona che non ha voglia di contatto fisico, di calore, di affetto, di coccole” ha osservato Davide. “È una vita che non mi fanno le coccole” ha spiegato lei.

“E grazie al c***o, se la tocco le fa schifo!” ha commentato polemico Alessandro, mentre nel filmato la sua fidanzata e il tentatore apparivano sempre più vicini.

Temptation Island, Alessandro su Jessica: “La donna che vedo nel mio futuro”

“Non me ne f***e un c***o, credimi” ha dichiarato apparentemente sicuro Alessandro di fronte allo scambio di abbracci e baci fra Jessica e Davide. “Io sono già single vero?” ha commentato la ragazza in un video in cui rideva insieme alle altre concorrenti, facendo innervosire ancor di più Alessandro. “Se lei vuole stare con una persona così che ci stia– ha reagito il fidanzato –a me non interessa!”. Filippo Bisciglia l’ha però interrotto, rivelandogli di vederlo ancora molto innamorato della sua fidanzata. “E a me interessa sì Filippo– ha ammesso lui –lei è la donna che io vedo nel mio futuro”. “Secondo me questo percorso ti servirà tantissimo” ha aggiunto il conduttore, rivelando di vederlo ancora innamorato.

Tornato al villaggio dei ragazzi, Alessandro è apparso molto pensieroso. “Che c***o sto guardando?” ha commentato, prendendo poi a calci una pianta. “Io sono una persona che ci tiene a queste cose qua– ha commentato parlando del desiderio di farsi una famiglia- per me è la base proprio”. “I primi anni sono belli, poi tutti buttati per colpa sua, perché è una viziata del c***o!” ha ancora dichiarato, sfogando la sua rabbia con gli altri fidanzati del reality.

Approfondisci

Un’altra coppia lascia Temptation Island, ma non convince del tutto. Commento alla puntata del 12 luglio

Claudia e Ste al falò di confronto a Temptation Island: la decisione della coppia sulle nozze