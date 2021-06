Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Jessica e Alessandro fanno fatica a comunicare: “Pensa solo al cellulare”

Jessica e Alessandro stanno insieme da 7 anni, ma ultimamente le cose non vanno bene, almeno secondo Jessica.

La donna infatti è convinta che il loro rapporto si sia trasformato e, in un certo senso arenato: “Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente. Stiamo a casa a guardare la tele, divano, non usciamo neanche” ha detto.

Jessica Mascheroni, 34 anni, e Alessandro Autera, 28, convivono da due anni, e proprio dalla convivenza sembra che le cose si siano raffreddate.

Alessandro però non sembra essere d’accordo.

Temptation Island: cosa pensa Alessandro della storia con Jessica

Alle parole di Jessica, Alessandro non si è mostrato affatto d’accordo. Infatti nel video di presentazione ha subito ribattuto che lui non sente quel raffreddamento che invece avverte lei. Inoltre, sempre Alessandro, ha ribadito di non notare nessun cambiamento nei suoi atteggiamenti: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla“.

Jessica però non molla: “Vorrei più fuoco e meno noia“.

Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà.

Guarda il video: